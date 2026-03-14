Presentan en Saltillo el libro ‘Los Valores, Ayer, Hoy y Siempre’

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Presentan en Saltillo el libro ‘Los Valores, Ayer, Hoy y Siempre’
    El libro busca inspirar a la comunidad, especialmente a jóvenes y niños, promoviendo la armonía, la integridad y un sentido de propósito. CORTESÍA

Fue presentado en el Centro Cultural Casa Purcell, como parte de la cartelera mensual de cultura

Como parte de la cartelera mensual de cultura, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo este fin de semana la presentación del libro “Los Valores, Ayer, Hoy y Siempre”, en un evento realizado en el Centro Cultural Casa Purcell.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, señaló que, por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, prácticamente todos los días del año se organiza alguna actividad cultural, y en esta ocasión correspondió al conocimiento de esta obra literaria.

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“Nos complace ofrecer a la ciudadanía eventos en los que promovemos e impulsamos las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, trabajando de manera coordinada con distintas instancias gubernamentales y de la sociedad civil”, comentó Rodarte Rangel.

El libro fue elaborado por las socias del Círculo Cultural María Enriqueta Camarillo, quienes participaron activamente en la creación de esta obra. La presentación estuvo a cargo de Luz María Fuentes de la Peña, quien resaltó los valores y buenas costumbres que distinguen a los saltillenses a lo largo del tiempo.

“Les invito a sentir las voces de Alma Maldonado, Dora Salazar, Julieta Galindo, Luz Sandoval, Guadalupe Castillo, Mercedes Canales, Norma Cárdenas, Santa Pérez, Silvia Morales, Teresa Trueba y Virginia García, quienes nos convidan a celebrar el septuagésimo sexto aniversario del Círculo Cultural María Enriqueta Camarillo”, destacó la presentadora.

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Se subrayó que el libro “Los Valores, Ayer, Hoy y Siempre” no solo es una colección de textos sobre un mismo tema, sino una obra que busca inspirar a la comunidad, especialmente a jóvenes y niños, fomentando la armonía, la integridad y un sentido de propósito compartido.

Durante la velada, las participantes ofrecieron además una lectura de poesía, como parte de la convivencia cultural que se realizó en este espacio, consolidando la promoción de las artes y la literatura en la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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