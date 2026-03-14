Presentan en Saltillo el libro ‘Los Valores, Ayer, Hoy y Siempre’

Como parte de la cartelera mensual de cultura, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo este fin de semana la presentación del libro “Los Valores, Ayer, Hoy y Siempre”, en un evento realizado en el Centro Cultural Casa Purcell.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, señaló que, por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, prácticamente todos los días del año se organiza alguna actividad cultural, y en esta ocasión correspondió al conocimiento de esta obra literaria.

TE PUEDE INTERESAR: Luto en la plástica de Saltillo: Fallece la maestra Rosa Inés Martínez de Valle

“Nos complace ofrecer a la ciudadanía eventos en los que promovemos e impulsamos las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, trabajando de manera coordinada con distintas instancias gubernamentales y de la sociedad civil”, comentó Rodarte Rangel.

El libro fue elaborado por las socias del Círculo Cultural María Enriqueta Camarillo, quienes participaron activamente en la creación de esta obra. La presentación estuvo a cargo de Luz María Fuentes de la Peña, quien resaltó los valores y buenas costumbres que distinguen a los saltillenses a lo largo del tiempo.

“Les invito a sentir las voces de Alma Maldonado, Dora Salazar, Julieta Galindo, Luz Sandoval, Guadalupe Castillo, Mercedes Canales, Norma Cárdenas, Santa Pérez, Silvia Morales, Teresa Trueba y Virginia García, quienes nos convidan a celebrar el septuagésimo sexto aniversario del Círculo Cultural María Enriqueta Camarillo”, destacó la presentadora.

TE PUEDE INTERESAR: En la exposición ‘Empática’ reinterpretan el feminismo a través del arte de las mujeres

Se subrayó que el libro “Los Valores, Ayer, Hoy y Siempre” no solo es una colección de textos sobre un mismo tema, sino una obra que busca inspirar a la comunidad, especialmente a jóvenes y niños, fomentando la armonía, la integridad y un sentido de propósito compartido.

Durante la velada, las participantes ofrecieron además una lectura de poesía, como parte de la convivencia cultural que se realizó en este espacio, consolidando la promoción de las artes y la literatura en la ciudad.