En la exposición ‘Empática’ reinterpretan el feminismo a través del arte de las mujeres

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Artes
/ 13 marzo 2026
    En la exposición ‘Empática’ reinterpretan el feminismo a través del arte de las mujeres
    La exposición celebra a las artistas locales y muestra la diversidad de visiones sobre el feminismo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ.

La exposición colectiva reunió el trabajo de muy diversas artistas, que plasmaron sus visiones particulares sobre esta lucha

Este jueves, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, una diversidad de miradas sobre el feminismo confluyó en la exposición “Empática”, que desde el arte visibiliza y reflexiona sobre la violencia, el empoderamiento, el cuerpo y el cuidado.

La muestra incluye el trabajo de las creadoras Alexa Mendoza, Andrea Borrego, Any Martínez, Carolina Martínez Villarreal, Italia González, María Fernanda Martínez, María José Ramírez Reyes, Maricruz López, Stef Rodríguez, Verónica Valerio y Ximena Morales perales.

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“Junto con mi equipo, Ana Castañuela y Cristel Reyes planeamos ‘Empática’ para juntar a varias artistas y con apoyo de Valeria Padilla, de la Facultad de Artes Plásticas, lanzamos la convocatoria”, explicó a VANGUARDIA Mariana Santos, organizadora del evento.

“El objetivo es mostrar un trabajo hecho por y para mujeres y que las mujeres también tienen mucho qué decir sobre estos temas, hasta los más duros, como el feminicidio, la violencia familiar y abusos, pero también el lado artístico que hay aquí en Saltillo, porque a veces pensamos que lo único cultural es el Museo del Desierto”, agregó.

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El evento inaugural se llevó a cabo en el patio del recinto, donde también se disfrutó de un set de DJ, así como de la presentación del proyecto virtual “En memoria de ellas”, un memorial creado en el videojuego Minecraft que da visiibilidad y recuerda a la víctimas de feminicidio en Coahuila, por medio de un mapa que recrea lugares emblemáticos de la entidad y ofrece un recorrido que rescata las historias de estas mujeres.

Durante el evento también se repartió una revista especial con más información sobre las obras y las artistas, así como una descripción detallada del mapa de Minecraft.

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“Empática” estará abierta al público hasta el lunes 16 de 10:00 a 18:00 horas.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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