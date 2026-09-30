Presentarán en Saltillo la revista Mnemósine, dedicada a fotografía y memoria

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    Presentarán en Saltillo la revista Mnemósine, dedicada a fotografía y memoria
    La revista aborda la fotografía desde disciplinas como la historia, el arte, el periodismo y la literatura. CORTESÍA

Mnemósine reúne fotografía, historia y memoria en una revista cultural de alcance nacional

La fotografía como documento, expresión artística y vehículo de la memoria colectiva será el eje de la presentación de Mnemósine. Revista Trimestral de Fotografía, Memoria e Imagen, que llegará a Saltillo este jueves 1 de octubre con una propuesta editorial que reúne distintas disciplinas alrededor de la imagen.

La presentación se realizará a las 19:00 horas en el Auditorio del Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), donde participarán en los comentarios el investigador Carlos Recio Dávila y Andrés Monroy Pérez, director de la publicación. La entrada será libre.

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Mnemósine nació en 2023 en una de las aulas del Centro Queretano de la Imagen, en Querétaro, como un proyecto de periodismo cultural enfocado en abrir espacios para la reflexión, análisis y difusión de la fotografía.

Aunque su origen se encuentra en Querétaro, la revista plantea una perspectiva de alcance nacional y busca integrar a autores, especialistas y lectores de distintas regiones del país. Su propuesta consiste en dedicar cada edición a un tema relacionado con la fotografía y abordarlo desde diferentes campos del conocimiento y la creación.

Historia, arte, comunicación, periodismo, filosofía, literatura y caricatura son algunas de las disciplinas que convergen en sus páginas, con la intención de ampliar la manera en que se observa y comprende la imagen fotográfica.

La publicación tiene una periodicidad trimestral y circula principalmente en formato electrónico, aunque cuenta también con un tiraje impreso de 100 ejemplares. Entre los temas que ha abordado se encuentran el fotoperiodismo, las derivas de la fotografía, los museos, los fotolibros y la relación entre archivos y memoria.

Además de reunir textos especializados, la revista busca generar un diálogo entre distintas miradas sobre la fotografía y acercar al público a las posibilidades de la imagen como registro de una época y como manifestación artística.

El proyecto cuenta con un comité asesor integrado por investigadores, artistas visuales, historiadores, restauradores, periodistas y coleccionistas. Entre ellos se encuentran Carlos Recio Dávila, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila; Bruno Bresani, artista visual y doctorante en Artes Visuales por la UNAM; Alejandro Pérez Cervantes, escritor, fotógrafo y profesor investigador de la UAdeC; Analí Núñez, restauradora y directora del Centro Queretano de la Imagen; Efraín Mendoza Zaragoza, sociólogo y periodista; Óscar Mauricio Medina, doctor en Historia del Arte por la UNAM, y León Pablo Bárcenas Clavel, coleccionista.

La presentación en el Centro Cultural Vito Alessio Robles permitirá conocer de cerca esta propuesta editorial y su apuesta por explorar la relación entre fotografía, historia y memoria.

El evento se realizará este jueves 1 de octubre a las 19:00 horas, con entrada libre.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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