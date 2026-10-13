PRI Saltillo renueva dirigencias juveniles; llaman a jóvenes a participar en política

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    El PRI Saltillo apuesta por las nuevas generaciones: toman protesta líderes de dos organizaciones juveniles. REDES SOCIALES
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El PRI Saltillo renovó las dirigencias de dos organizaciones juveniles y llamó a las nuevas generaciones a involucrarse en las decisiones públicas

Con el relevo de sus representantes en dos organizaciones juveniles, el PRI Saltillo llamó a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública y participar en las decisiones que inciden en el desarrollo de la ciudad.

Durante una ceremonia realizada en la explanada de la sede municipal del partido, Francisco Gaytán Valenzuela y Valeria Reyes Álvarez asumieron los cargos de presidente y secretaria general de la Red Jóvenes x México Saltillo, respectivamente.

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En el mismo acto, Daniel Salazar Herrera y Paulina Flores Valdés rindieron protesta como presidente y secretaria general del Consejo Tecnológico Universitario (CTU) Coahuila.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, participó en el encuentro y sostuvo que la juventud debe tener presencia en las decisiones públicas, además de contar con condiciones para prepararse, emprender y desarrollar sus capacidades.

Como ejemplos de acciones dirigidas a ampliar las oportunidades para la población, mencionó los programas Aquí Vamos Gratis y Activa tu Parque. También reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en favor de las juventudes de Coahuila.

Díaz González señaló que las propuestas y la participación de las nuevas generaciones son necesarias para impulsar cambios en la ciudad. En ese sentido, llamó a los jóvenes a involucrarse activamente y aportar ideas para atender las necesidades de Saltillo.

Durante su intervención, también recordó la participación de las juventudes priistas en el proceso electoral anterior y destacó el resultado obtenido por el partido en los 16 distritos locales de Coahuila. A partir de ese antecedente, convocó a sus integrantes a mantener la unidad y el compromiso con la organización.

Por su parte, Eduardo Medrano Aguirre, presidente del PRI Saltillo, defendió la vigencia del partido y exhortó a los nuevos dirigentes a promover la participación política entre las nuevas generaciones.

La ceremonia también sirvió para reconocer el trabajo de quienes concluyeron su gestión. Abraham Ramírez Espinoza recibió un reconocimiento por su desempeño al frente de la Red Jóvenes x México Saltillo y como delegado de la Región Sureste de la organización estatal, y Antonio Errisuris Salinas fue reconocido por su labor como dirigente saliente del Consejo Tecnológico Universitario Coahuila.

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Elena Vega

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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