El PRI va con todo a las elecciones de 2027 en Coahuila: Javier Díaz

El PRI está preparado para competir por las alcaldías de los 38 municipios de Coahuila en 2027 y buscar el triunfo en todo el Estado, afirmó Javier Díaz González, primer priísta de Saltillo, durante el Consejo Político Municipal del partido. El Alcalde sostuvo que la unidad, el trabajo cercano a la ciudadanía y los resultados de los gobiernos emanados del tricolor serán la base de su estrategia rumbo a las próximas elecciones.

Díaz González destacó la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de seguridad y aseguró que el trabajo coordinado ha permitido posicionar a Coahuila como una de las entidades con mejores indicadores en este rubro. “Nosotros escuchamos, nos comprometemos y resolvemos. Los gobiernos del PRI trabajamos todos los días para llevar beneficios a nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos de Saltillo; aquí le entramos con todo a la chamba”, expresó. El Edil afirmó que la oposición enfrentará una estructura partidista fortalecida y anticipó que el PRI buscará repetir los resultados obtenidos en anteriores procesos electorales. “Con la fortaleza de Manolo Jiménez, el PRI va con todo y vamos a triunfar en todos los municipios el próximo año”, aseguró.

RECONOCEN LABOR DE LA MILITANCIA Durante el encuentro, la dirigencia priísta reconoció el trabajo de sus militantes en la elección de junio pasado, en la que el partido obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales locales de Coahuila. Carlos Robles Loustaunau, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, agradeció la participación de la estructura partidista durante la campaña y destacó que los resultados fueron producto del trabajo conjunto. “Regresar, vernos las caras y darles las gracias por ese gran trabajo que realizaron en la pasada campaña electoral. Fue el triunfo de la militancia, el triunfo de todos”, manifestó. En representación de las y los diputados electos, Luz Elena Morales Núñez entregó un reconocimiento a la militancia priísta de Saltillo por su participación en el proceso electoral.

“Juntos y en equipo con la ciudadanía ganamos el carro completo. Muchas felicidades a todas y a todos”, expresó. Por su parte, el senador Gabriel Elizondo Pérez llamó a mantener la coordinación entre los sectores y las organizaciones del partido, con el propósito de fortalecer su presencia territorial. “Tenemos un gran reto: seguir demostrando que somos el mejor PRI de México. Aquí tenemos a la gran familia priísta. Sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestra gente”, señaló. LLAMAN A MANTENER LA UNIDAD RUMBO A 2027 Al clausurar los trabajos del Consejo Político Municipal, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal, pidió mantener la unidad y el compromiso de la militancia, además de continuar el trabajo en favor de Saltillo y Coahuila.

“Aquí nuestros gobernantes le entran con todo al tema de seguridad. Nosotros estamos listos para defender a Saltillo y a Coahuila. Por Saltillo, por Coahuila y por México, sigamos trabajando con unidad y compromiso”, expresó. Rodríguez Canales sostuvo que el PRI obtuvo una ventaja de dos a uno en las elecciones de junio pasado y anticipó que el partido buscará un resultado contundente en los comicios de 2027.

En la sesión participaron Eduardo Medrano Aguirre, presidente del PRI en Saltillo, y María del Mar Arroyo Peart, secretaria general del Comité Municipal, además de expresidentes del Comité Directivo Estatal, exalcaldes, consejeros, representantes de sectores y organizaciones, representantes populares y liderazgos territoriales.

Temas

Comicios Elecciones Voto

Organizaciones

PRI

