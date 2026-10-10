El PRI va con todo a las elecciones de 2027 en Coahuila: Javier Díaz

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    El PRI va con todo a las elecciones de 2027 en Coahuila: Javier Díaz
    Javier Díaz González afirmó que el PRI buscará ganar las alcaldías de Coahuila en 2027 mediante la unidad y el trabajo cercano a la ciudadanía. CORTESÍA

Alcalde de Saltillo augura triunfo en todos los municipios de Coahuila

El PRI está preparado para competir por las alcaldías de los 38 municipios de Coahuila en 2027 y buscar el triunfo en todo el Estado, afirmó Javier Díaz González, primer priísta de Saltillo, durante el Consejo Político Municipal del partido.

El Alcalde sostuvo que la unidad, el trabajo cercano a la ciudadanía y los resultados de los gobiernos emanados del tricolor serán la base de su estrategia rumbo a las próximas elecciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/javier-diaz-destaca-inversion-hidrica-movilidad-y-rehabilitacion-de-parques-en-saltillo-GE23360655

Díaz González destacó la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de seguridad y aseguró que el trabajo coordinado ha permitido posicionar a Coahuila como una de las entidades con mejores indicadores en este rubro.

“Nosotros escuchamos, nos comprometemos y resolvemos. Los gobiernos del PRI trabajamos todos los días para llevar beneficios a nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos de Saltillo; aquí le entramos con todo a la chamba”, expresó.

El Edil afirmó que la oposición enfrentará una estructura partidista fortalecida y anticipó que el PRI buscará repetir los resultados obtenidos en anteriores procesos electorales.

“Con la fortaleza de Manolo Jiménez, el PRI va con todo y vamos a triunfar en todos los municipios el próximo año”, aseguró.

$!Integrantes de la dirigencia estatal y municipal del PRI participaron en el Consejo Político Municipal, donde plantearon sus objetivos rumbo a las elecciones de 2027.
Integrantes de la dirigencia estatal y municipal del PRI participaron en el Consejo Político Municipal, donde plantearon sus objetivos rumbo a las elecciones de 2027. CORTESÍA

RECONOCEN LABOR DE LA MILITANCIA

Durante el encuentro, la dirigencia priísta reconoció el trabajo de sus militantes en la elección de junio pasado, en la que el partido obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales locales de Coahuila.

Carlos Robles Loustaunau, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, agradeció la participación de la estructura partidista durante la campaña y destacó que los resultados fueron producto del trabajo conjunto.

“Regresar, vernos las caras y darles las gracias por ese gran trabajo que realizaron en la pasada campaña electoral. Fue el triunfo de la militancia, el triunfo de todos”, manifestó.

En representación de las y los diputados electos, Luz Elena Morales Núñez entregó un reconocimiento a la militancia priísta de Saltillo por su participación en el proceso electoral.

$!El primer priista de Saltillo, Javier Díaz, afirmó que la oposición enfrentará una estructura fortalecida en Coahuila.
El primer priista de Saltillo, Javier Díaz, afirmó que la oposición enfrentará una estructura fortalecida en Coahuila. CORTESÍA

“Juntos y en equipo con la ciudadanía ganamos el carro completo. Muchas felicidades a todas y a todos”, expresó.

Por su parte, el senador Gabriel Elizondo Pérez llamó a mantener la coordinación entre los sectores y las organizaciones del partido, con el propósito de fortalecer su presencia territorial.

“Tenemos un gran reto: seguir demostrando que somos el mejor PRI de México. Aquí tenemos a la gran familia priísta. Sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestra gente”, señaló.

LLAMAN A MANTENER LA UNIDAD RUMBO A 2027

Al clausurar los trabajos del Consejo Político Municipal, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal, pidió mantener la unidad y el compromiso de la militancia, además de continuar el trabajo en favor de Saltillo y Coahuila.

$!Carlos Robles Loustaunau agradeció a la militancia priísta por su participación en la campaña electoral que dio al partido el triunfo en los 16 distritos locales.
Carlos Robles Loustaunau agradeció a la militancia priísta por su participación en la campaña electoral que dio al partido el triunfo en los 16 distritos locales. CORTESÍA

“Aquí nuestros gobernantes le entran con todo al tema de seguridad. Nosotros estamos listos para defender a Saltillo y a Coahuila. Por Saltillo, por Coahuila y por México, sigamos trabajando con unidad y compromiso”, expresó.

Rodríguez Canales sostuvo que el PRI obtuvo una ventaja de dos a uno en las elecciones de junio pasado y anticipó que el partido buscará un resultado contundente en los comicios de 2027.

$!La dirigencia priísta reconoció el trabajo de sus militantes en la elección de junio pasado
La dirigencia priísta reconoció el trabajo de sus militantes en la elección de junio pasado CORTESÍA

En la sesión participaron Eduardo Medrano Aguirre, presidente del PRI en Saltillo, y María del Mar Arroyo Peart, secretaria general del Comité Municipal, además de expresidentes del Comité Directivo Estatal, exalcaldes, consejeros, representantes de sectores y organizaciones, representantes populares y liderazgos territoriales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comicios
Elecciones
Voto

Organizaciones


PRI

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Logos de Monster/Big 12. Una coalición de médicos está destacando estos riesgos tras un acuerdo de patrocinio entre Monster Energy y la organización deportiva universitaria Big 12 Conference.

Esto es lo que hay qué saber sobre los riesgos para los niños del consumo de bebidas energéticas

El sistema de siempre

El sistema de siempre
NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí

NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí
true

POLITICÓN: Cada vez más delirante el proceso de subasta de AHMSA
El Cefereso de Ramos Arizpe ha reportado en años anteriores autogobierno y violaciones a los derechos de los reclusos.

Penal de Ramos Arizpe, entre las cárceles federales que lideran en riñas entre internos
El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

Trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejoras salariales.

Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos
¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?

¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?