Primera ruta alimentadora arrancará el 20 de abril en Saltillo

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Saltillo
/ 8 abril 2026
    Primera ruta alimentadora arrancará el 20 de abril en Saltillo
    La ruta RS-714 será la primera alimentadora en operar dentro del nuevo esquema de transporte público en Saltillo. CORTESÍA

La nueva ruta RS-714 conectará desde Nuevo Mirasierra hasta Saltillo 2000 y mantendrá las tarifas actuales del transporte público

La primera ruta alimentadora del transporte público en Saltillo comenzará a operar el próximo 20 de abril, como parte del proyecto de reorganización del servicio impulsado por el Municipio.

Se trata de la ruta RS-714, que conectará el sector de Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000, atravesando distintos puntos del oriente, norte y poniente de la ciudad.

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De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, en mayo se sumarán otras dos rutas alimentadoras, una de poniente a oriente y otra de sur a norte.

“Antes del 25 de mayo vamos a estar arrancando estas tres rutas alimentadoras en diferentes sectores de Saltillo”, informó.

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible señaló que estas rutas mantendrán las tarifas actuales del transporte público: 15 pesos la tarifa general sin tarjeta y 13 pesos para usuarios con tarjeta Aquí Vamos.

En el caso de usuarios preferentes, el costo será de 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad.

RECORRIDO INICIAL

La ruta RS-714 iniciará en Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra, desde donde avanzará hacia el norte para incorporarse al bulevar Colosio.

Después seguirá hacia el sur por Eulalio Gutiérrez, para continuar por Moctezuma, Pedro Figueroa, Jesús de Valle, José Sarmiento y Humberto Hinojosa.

Posteriormente avanzará al poniente hasta Isidro López Zertuche, continuará por el Periférico Luis Echeverría y llegará hasta el bulevar Javier García Villarreal, para concluir en el bulevar Museo del Desierto, en el sector de Saltillo 2000.

$!La ruta RS-714 conectará el oriente de Saltillo con el poniente a partie del 20 de abril.
La ruta RS-714 conectará el oriente de Saltillo con el poniente a partie del 20 de abril. CORTESÍA

ASÍ SERÁ DE REGRESO

En su trayecto de retorno, la unidad saldrá del bulevar Museo del Desierto, tomará nuevamente Javier García Villarreal, Periférico Luis Echeverría e Isidro López, para después reincorporarse hacia Humberto Hinojosa y José Sarmiento.

Luego seguirá por Ignacio González, Román Cepeda, Pedro Figueroa, Moctezuma y Eulalio Gutiérrez, para continuar por Colosio, bulevar Mirasierra, calle 10, calle 19 y bulevar Revolución, hasta regresar a Prolongación Otilio.

$!El trayecto de regreso enlazará nuevamente Saltillo 2000 con el sector de Nuevo Mirasierra.
El trayecto de regreso enlazará nuevamente Saltillo 2000 con el sector de Nuevo Mirasierra. CORTESÍA

HORARIOS

La nueva ruta circulará en los siguientes horarios:

• Lunes a viernes: de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche

• Sábados: de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche

• Domingos y días inhábiles: de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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