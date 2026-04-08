Primera ruta alimentadora arrancará el 20 de abril en Saltillo

Se trata de la ruta RS-714 , que conectará el sector de Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000 , atravesando distintos puntos del oriente, norte y poniente de la ciudad.

La primera ruta alimentadora del transporte público en Saltillo comenzará a operar el próximo 20 de abril , como parte del proyecto de reorganización del servicio impulsado por el Municipio.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, en mayo se sumarán otras dos rutas alimentadoras, una de poniente a oriente y otra de sur a norte.

“Antes del 25 de mayo vamos a estar arrancando estas tres rutas alimentadoras en diferentes sectores de Saltillo”, informó.

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible señaló que estas rutas mantendrán las tarifas actuales del transporte público: 15 pesos la tarifa general sin tarjeta y 13 pesos para usuarios con tarjeta Aquí Vamos.

En el caso de usuarios preferentes, el costo será de 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad.

RECORRIDO INICIAL

La ruta RS-714 iniciará en Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra, desde donde avanzará hacia el norte para incorporarse al bulevar Colosio.

Después seguirá hacia el sur por Eulalio Gutiérrez, para continuar por Moctezuma, Pedro Figueroa, Jesús de Valle, José Sarmiento y Humberto Hinojosa.

Posteriormente avanzará al poniente hasta Isidro López Zertuche, continuará por el Periférico Luis Echeverría y llegará hasta el bulevar Javier García Villarreal, para concluir en el bulevar Museo del Desierto, en el sector de Saltillo 2000.