Saltillo: arranca construcción de techumbre en primaria Andrés S. Viesca

Con una inversión de 2.7 millones de pesos, este lunes se inició la construcción de una techumbre metálica en la Escuela Primaria General Andrés S. Viesca, ubicada en la colonia Bellavista, en Saltillo.

La obra incluye zapatas y pedestales de concreto armado, columnas y marcos de acero, cubierta de lámina canalada, canalones, bajadas pluviales e iluminación interior, y se espera que concluya en un plazo de dos meses.

Durante el arranque de la obra, el alcalde Javier Díaz González señaló que la techumbre permitirá realizar actividades cívicas, deportivas y recreativas en mejores condiciones.

“A través del camión Amor en Movimiento seguimos acercando servicios de salud a las escuelas: exámenes de vista, audición y dentales, con entrega gratuita de lentes, aparatos auditivos y glucómetros”, añadió.

Por su parte, la directora Leticia Vázquez Aguirre destacó que la nueva estructura contribuirá a fortalecer la convivencia y el aprendizaje en un entorno más funcional y seguro.