Saltillo: arranca construcción de techumbre en primaria Andrés S. Viesca

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Banderazo del inicio de la construcción de la techumbre metálica en la primaria Andrés S. Viesca. FOTO: FACEBOOK/ JAVIER DÍAZ

Con una inversión de 2.7 mdp, la estructura metálica se construirá en un plazo de dos meses, ofreciendo espacios adecuados para actividades cívicas, deportivas y recreativas

Con una inversión de 2.7 millones de pesos, este lunes se inició la construcción de una techumbre metálica en la Escuela Primaria General Andrés S. Viesca, ubicada en la colonia Bellavista, en Saltillo.

La obra incluye zapatas y pedestales de concreto armado, columnas y marcos de acero, cubierta de lámina canalada, canalones, bajadas pluviales e iluminación interior, y se espera que concluya en un plazo de dos meses.

Durante el arranque de la obra, el alcalde Javier Díaz González señaló que la techumbre permitirá realizar actividades cívicas, deportivas y recreativas en mejores condiciones.

“A través del camión Amor en Movimiento seguimos acercando servicios de salud a las escuelas: exámenes de vista, audición y dentales, con entrega gratuita de lentes, aparatos auditivos y glucómetros”, añadió.

Por su parte, la directora Leticia Vázquez Aguirre destacó que la nueva estructura contribuirá a fortalecer la convivencia y el aprendizaje en un entorno más funcional y seguro.

“Es un espacio que hará posible actividades recreativas, culturales y pedagógicas que fomenten el sentido de pertenencia que distingue a nuestra escuela”, expresó.

En representación del alumnado, Franco Elías agradeció la mejora, señalando que permitirá realizar clases y eventos sin exponerse al sol.

“Nos llena de alegría saber que podremos convivir y aprender con mayor comodidad; esta obra demuestra que la educación sí puede transformar vidas”, comentó el estudiante.

La administración municipal indicó que la construcción forma parte de las acciones para reforzar la infraestructura educativa en diversas colonias de Saltillo, con el objetivo de ofrecer espacios más adecuados para la formación de niñas y niños.

