Programa ‘Colonias al 100’ interviene calles, plazas y arroyos de Hacienda Narro
Mejoras integrales incluyen limpieza, pavimentación y mantenimiento de espacios en este sector
Con el propósito de mejorar el entorno urbano y elevar la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ejecuta diversas acciones de mejoramiento integral en el fraccionamiento Hacienda Narro, en el marco del programa “Colonias al 100”.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de distintas áreas municipales desplegó cuadrillas de trabajo en el sector sur de la ciudad, realizando labores de limpieza general, deshierbe, barrido manual, retiro de escombros y residuos, así como rehabilitación de tramos de pavimento dañado en calles, banquetas y espacios públicos.
El edil resaltó que, además de estas acciones, se llevaron a cabo presentaciones culturales, mantenimiento y embellecimiento de áreas comunes, con el objetivo de proporcionar a los habitantes espacios más seguros, limpios y ordenados.
“Nuestro programa ‘Colonias al 100’ tiene como propósito atender de manera integral las necesidades de los distintos sectores de la ciudad, mediante trabajos coordinados de servicios públicos, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura urbana”, subrayó Díaz González.
Las brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron con limpieza profunda el tramo del arroyo La Encantada que atraviesa el fraccionamiento, ubicado paralelo a la calle Sierra Hermosa, entre las calles Abrevadero y Sol, y efectuaron labores de limpieza y deshierbe en plazas públicas del sector, entre las que destacan las localizadas en Rayado, Salada y Riva Palacio, así como en Sabanilla, Cedrito y Zago.
Para fomentar el deporte y la convivencia familiar al aire libre, se realizaron intervenciones en espacios recreativos ubicados entre las calles Soledad, Mesteño, El Venadito, El Poleo, Astillero y El Anhelo. Asimismo, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública ejecuta trabajos de rehabilitación de calles y vialidades, con el fin de incrementar la seguridad vial para peatones y automovilistas, así como garantizar una movilidad más eficiente.
Adicionalmente, elementos de los diversos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizan recorridos de proximidad y prevención del delito en el fraccionamiento Hacienda Narro, con el objetivo de resguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos.
Finalmente, el alcalde Javier Díaz González hizo un llamado a la ciudadanía para que se involucre en el cuidado de su entorno, manteniendo limpias las calles y reportando cualquier situación que requiera atención al número 844-160-08-08, a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”.