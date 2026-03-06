Programa ‘Colonias al 100’ interviene calles, plazas y arroyos de Hacienda Narro

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Programa ‘Colonias al 100’ interviene calles, plazas y arroyos de Hacienda Narro
    Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de pavimento dañado para mejorar la movilidad y seguridad vial en el sector. CORTESÍA

Mejoras integrales incluyen limpieza, pavimentación y mantenimiento de espacios en este sector

Con el propósito de mejorar el entorno urbano y elevar la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ejecuta diversas acciones de mejoramiento integral en el fraccionamiento Hacienda Narro, en el marco del programa “Colonias al 100”.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de distintas áreas municipales desplegó cuadrillas de trabajo en el sector sur de la ciudad, realizando labores de limpieza general, deshierbe, barrido manual, retiro de escombros y residuos, así como rehabilitación de tramos de pavimento dañado en calles, banquetas y espacios públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Atiende Gobierno de Saltillo colonias Morelos y Miguel Hidalgo con jornadas de limpieza

El edil resaltó que, además de estas acciones, se llevaron a cabo presentaciones culturales, mantenimiento y embellecimiento de áreas comunes, con el objetivo de proporcionar a los habitantes espacios más seguros, limpios y ordenados.

“Nuestro programa ‘Colonias al 100’ tiene como propósito atender de manera integral las necesidades de los distintos sectores de la ciudad, mediante trabajos coordinados de servicios públicos, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura urbana”, subrayó Díaz González.

Las brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron con limpieza profunda el tramo del arroyo La Encantada que atraviesa el fraccionamiento, ubicado paralelo a la calle Sierra Hermosa, entre las calles Abrevadero y Sol, y efectuaron labores de limpieza y deshierbe en plazas públicas del sector, entre las que destacan las localizadas en Rayado, Salada y Riva Palacio, así como en Sabanilla, Cedrito y Zago.

$!Las acciones incluyeron presentaciones culturales, mantenimiento y embellecimiento de áreas comunes.
Las acciones incluyeron presentaciones culturales, mantenimiento y embellecimiento de áreas comunes. CORTESÍA

Para fomentar el deporte y la convivencia familiar al aire libre, se realizaron intervenciones en espacios recreativos ubicados entre las calles Soledad, Mesteño, El Venadito, El Poleo, Astillero y El Anhelo. Asimismo, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública ejecuta trabajos de rehabilitación de calles y vialidades, con el fin de incrementar la seguridad vial para peatones y automovilistas, así como garantizar una movilidad más eficiente.

TE PUEDE INTERESAR: Planeación urbana de Saltillo se enfocó en población de clase alta: expertos

Adicionalmente, elementos de los diversos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizan recorridos de proximidad y prevención del delito en el fraccionamiento Hacienda Narro, con el objetivo de resguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz González hizo un llamado a la ciudadanía para que se involucre en el cuidado de su entorno, manteniendo limpias las calles y reportando cualquier situación que requiera atención al número 844-160-08-08, a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?