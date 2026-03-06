Programa ‘Colonias al 100’ interviene calles, plazas y arroyos de Hacienda Narro

Con el propósito de mejorar el entorno urbano y elevar la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ejecuta diversas acciones de mejoramiento integral en el fraccionamiento Hacienda Narro, en el marco del programa “Colonias al 100”.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de distintas áreas municipales desplegó cuadrillas de trabajo en el sector sur de la ciudad, realizando labores de limpieza general, deshierbe, barrido manual, retiro de escombros y residuos, así como rehabilitación de tramos de pavimento dañado en calles, banquetas y espacios públicos.

El edil resaltó que, además de estas acciones, se llevaron a cabo presentaciones culturales, mantenimiento y embellecimiento de áreas comunes, con el objetivo de proporcionar a los habitantes espacios más seguros, limpios y ordenados.

“Nuestro programa ‘Colonias al 100’ tiene como propósito atender de manera integral las necesidades de los distintos sectores de la ciudad, mediante trabajos coordinados de servicios públicos, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura urbana”, subrayó Díaz González.

Las brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron con limpieza profunda el tramo del arroyo La Encantada que atraviesa el fraccionamiento, ubicado paralelo a la calle Sierra Hermosa, entre las calles Abrevadero y Sol, y efectuaron labores de limpieza y deshierbe en plazas públicas del sector, entre las que destacan las localizadas en Rayado, Salada y Riva Palacio, así como en Sabanilla, Cedrito y Zago.