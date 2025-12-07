Provoca conductor aparatoso choque en filtro Antialcohol de Saltillo; muere horas después

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
    Provoca conductor aparatoso choque en filtro Antialcohol de Saltillo; muere horas después
    La circulación sobre Venustiano Carranza permaneció parcialmente restringida mientras retiraban las unidades. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tres vehículos resultaron afectados y solo el presunto responsable terminó con lesiones graves, falleciendo horas después en el hospital

El conductor de un vehículo Chevrolet murió horas después de provocar un aparatoso percance vehicular en un filtro de Antialcohol ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Las Arboledas, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:18 horas, cuando el responsable transitaba a bordo de un Chevy Monza sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección de sur a norte.

$!La camioneta Avalancha y el Sonic resultaron dañados tras ser proyectados por el impacto.
La camioneta Avalancha y el Sonic resultaron dañados tras ser proyectados por el impacto. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El hombre, quien presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol y a exceso de velocidad, al descender del puente vehicular en la intersección con el bulevar Luis Donaldo Colosio, no pudo frenar a tiempo, lo que ocasionó que se impactara por alcance contra un Chevrolet Sonic, el cual se encontraba detenido en el filtro mientras se aplicaba una prueba de alcoholímetro al conductor de una Avalancha.

$!Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona para evitar otro percance durante la madrugada.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona para evitar otro percance durante la madrugada. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el Sonic salió proyectado contra la camioneta, mientras que la unidad responsable giró 180 grados, quedando totalmente destruida de la parte delantera. Los oficiales que se encontraban en el operativo reportaron el incidente, por lo que elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento y abanderar la circulación, evitando otro percance.

$!El Chevy Monza quedó destrozado tras impactarse contra los vehículos detenidos en el filtro de Antialcohol.
El Chevy Monza quedó destrozado tras impactarse contra los vehículos detenidos en el filtro de Antialcohol. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor responsable resultó con un fuerte golpe en la cabeza, quedando inconsciente, por lo que fue trasladado a recibir atención médica.

Su deceso fue reportado cerca de las 9:30 horas en el Hospital General debido a un traumatismo craneoencefálico.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron para brindarle atención y confirmaron que no portaba identificación, aunque posteriormente se supo que se trataba de Christian Adán “N”, de 41 años.

$!Paramédicos atendieron al conductor responsable, quien fue trasladado inconsciente al Hospital General, donde luego murió.
Paramédicos atendieron al conductor responsable, quien fue trasladado inconsciente al Hospital General, donde luego murió. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Afortunadamente, los tripulantes de los vehículos afectados, así como los oficiales del filtro, no presentaron lesiones de consideración. Finalmente, las unidades siniestradas fueron remolcadas a un corralón, y el caso quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán responsabilidades.

