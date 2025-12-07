Provoca conductor aparatoso choque en filtro Antialcohol de Saltillo; muere horas después

El conductor de un vehículo Chevrolet murió horas después de provocar un aparatoso percance vehicular en un filtro de Antialcohol ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Las Arboledas, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 04:18 horas, cuando el responsable transitaba a bordo de un Chevy Monza sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección de sur a norte. TE PUEDE INTERESAR: Choca trabajador de Agsal camioneta de la empresa contra un árbol; abandona la unidad

El hombre, quien presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol y a exceso de velocidad, al descender del puente vehicular en la intersección con el bulevar Luis Donaldo Colosio, no pudo frenar a tiempo, lo que ocasionó que se impactara por alcance contra un Chevrolet Sonic, el cual se encontraba detenido en el filtro mientras se aplicaba una prueba de alcoholímetro al conductor de una Avalancha.

Tras el impacto, el Sonic salió proyectado contra la camioneta, mientras que la unidad responsable giró 180 grados, quedando totalmente destruida de la parte delantera. Los oficiales que se encontraban en el operativo reportaron el incidente, por lo que elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento y abanderar la circulación, evitando otro percance.

El conductor responsable resultó con un fuerte golpe en la cabeza, quedando inconsciente, por lo que fue trasladado a recibir atención médica. Su deceso fue reportado cerca de las 9:30 horas en el Hospital General debido a un traumatismo craneoencefálico. Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron para brindarle atención y confirmaron que no portaba identificación, aunque posteriormente se supo que se trataba de Christian Adán “N”, de 41 años.