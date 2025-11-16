Proyectan remodelación de la Clínica 2 del IMSS en Saltillo antes de concluir el año
El proyecto contempla modernizar áreas clave del hospital, con trabajos que incluyen la ampliación de espacios médicos y mejoras en la atención diaria
Las obras para remodelar consultorios y la sala de Urgencias en el Hospital General de Zona Número 2 del IMSS en Saltillo concluirán este año.
Fuentes oficiales indicaron que la fecha límite es el 31 de diciembre. Asimismo, se ha indicado que existe un avance significativo en la remodelación del área de Urgencias. Este proyecto, que dio inicio el pasado 29 de agosto, tiene como objetivo principal modernizar la infraestructura para ofrecer una cobertura más amplia en el número de pacientes atendidos, así como optimizar los espacios para las y los trabajadores del hospital.
Esta intervención es considerada la más importante realizada en más de cinco décadas de operación del hospital.
Respecto a las atenciones actuales, se indicó que, pese a las obras, el IMSS ha asegurado que la atención médica no se ha suspendido. Se ha señalado que, desde la etapa de planeación del proyecto, se definieron meticulosamente medidas logísticas para garantizar la continuidad de la atención.
El servicio de Urgencias fue reubicado temporalmente en el área que anteriormente estaba destinada a los consultorios de Medicina Familiar. Se atienden un promedio de 125 pacientes diarios, una cifra equivalente a la registrada antes del inicio de las obras.
COBERTURA REGIONAL
Además de la modernización de este hospital, Coahuila proyecta una expansión de su infraestructura y cobertura médica.
Se planea la construcción de dos nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Saltillo. Estas unidades estarán ubicadas estratégicamente en las zonas de Santa Bárbara y El Cortijo.
Es importante mencionar que el Hospital General de Zona es uno de los más grandes del IMSS. Este hospital se inauguró en Saltillo en la década de los 70, cuando Saltillo tenía 206 mil habitantes. Hoy tiene un millón de personas, y Coahuila es uno de los estados con mayor formalidad laboral: ocho de cada diez son derechohabientes.
Ante esta situación, el crecimiento más ambicioso anunciado durante este año es la edificación de un Hospital Regional de 260 camas en el Parque Metropolitano.