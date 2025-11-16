Proyectan remodelación de la Clínica 2 del IMSS en Saltillo antes de concluir el año

Las obras para remodelar consultorios y la sala de Urgencias en el Hospital General de Zona Número 2 del IMSS en Saltillo concluirán este año. Fuentes oficiales indicaron que la fecha límite es el 31 de diciembre. Asimismo, se ha indicado que existe un avance significativo en la remodelación del área de Urgencias. Este proyecto, que dio inicio el pasado 29 de agosto, tiene como objetivo principal modernizar la infraestructura para ofrecer una cobertura más amplia en el número de pacientes atendidos, así como optimizar los espacios para las y los trabajadores del hospital. TE PUEDE INTERESAR: Las formas de acoso en Saltillo: tocamientos, exhibicionismo y agresiones físicas

Esta intervención es considerada la más importante realizada en más de cinco décadas de operación del hospital. Respecto a las atenciones actuales, se indicó que, pese a las obras, el IMSS ha asegurado que la atención médica no se ha suspendido. Se ha señalado que, desde la etapa de planeación del proyecto, se definieron meticulosamente medidas logísticas para garantizar la continuidad de la atención. El servicio de Urgencias fue reubicado temporalmente en el área que anteriormente estaba destinada a los consultorios de Medicina Familiar. Se atienden un promedio de 125 pacientes diarios, una cifra equivalente a la registrada antes del inicio de las obras.