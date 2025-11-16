Proyectan remodelación de la Clínica 2 del IMSS en Saltillo antes de concluir el año

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Proyectan remodelación de la Clínica 2 del IMSS en Saltillo antes de concluir el año
    Área de Urgencias del IMSS en proceso de remodelación, donde actualmente se atienden a más de 120 pacientes cada día pese a las obras en curso. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

El proyecto contempla modernizar áreas clave del hospital, con trabajos que incluyen la ampliación de espacios médicos y mejoras en la atención diaria

Las obras para remodelar consultorios y la sala de Urgencias en el Hospital General de Zona Número 2 del IMSS en Saltillo concluirán este año.

Fuentes oficiales indicaron que la fecha límite es el 31 de diciembre. Asimismo, se ha indicado que existe un avance significativo en la remodelación del área de Urgencias. Este proyecto, que dio inicio el pasado 29 de agosto, tiene como objetivo principal modernizar la infraestructura para ofrecer una cobertura más amplia en el número de pacientes atendidos, así como optimizar los espacios para las y los trabajadores del hospital.

TE PUEDE INTERESAR: Las formas de acoso en Saltillo: tocamientos, exhibicionismo y agresiones físicas

$!Trabajos de remodelación avanzan en el área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 2, donde se modernizan consultorios y espacios médicos para mejorar la capacidad de atención.
Trabajos de remodelación avanzan en el área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 2, donde se modernizan consultorios y espacios médicos para mejorar la capacidad de atención. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Esta intervención es considerada la más importante realizada en más de cinco décadas de operación del hospital.

Respecto a las atenciones actuales, se indicó que, pese a las obras, el IMSS ha asegurado que la atención médica no se ha suspendido. Se ha señalado que, desde la etapa de planeación del proyecto, se definieron meticulosamente medidas logísticas para garantizar la continuidad de la atención.

El servicio de Urgencias fue reubicado temporalmente en el área que anteriormente estaba destinada a los consultorios de Medicina Familiar. Se atienden un promedio de 125 pacientes diarios, una cifra equivalente a la registrada antes del inicio de las obras.

$!Trabajadores del Hospital General de Zona No. 2 continúan labores médicas mientras avanzan los trabajos de modernización iniciados en agosto.
Trabajadores del Hospital General de Zona No. 2 continúan labores médicas mientras avanzan los trabajos de modernización iniciados en agosto. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

COBERTURA REGIONAL

Además de la modernización de este hospital, Coahuila proyecta una expansión de su infraestructura y cobertura médica.

Se planea la construcción de dos nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Saltillo. Estas unidades estarán ubicadas estratégicamente en las zonas de Santa Bárbara y El Cortijo.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo entrega nuevo drenaje sanitario en la colonia El Salvador

Es importante mencionar que el Hospital General de Zona es uno de los más grandes del IMSS. Este hospital se inauguró en Saltillo en la década de los 70, cuando Saltillo tenía 206 mil habitantes. Hoy tiene un millón de personas, y Coahuila es uno de los estados con mayor formalidad laboral: ocho de cada diez son derechohabientes.

Ante esta situación, el crecimiento más ambicioso anunciado durante este año es la edificación de un Hospital Regional de 260 camas en el Parque Metropolitano.

Temas


Sector Salud
A20
Hospitales

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IMSS

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Con pancartas y consignas, los asistentes exigieron justicia y cuestionaron al Gobierno Federal durante la marcha que recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional.

Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial.

Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
El Seguro Social en Coahuila afronta más quejas por parte de los derechohabientes.

Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
¡Y soy rebelde!

¡Y soy rebelde!
El señor de los hilos

El señor de los hilos
Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres

Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres