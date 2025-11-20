Queda atravesado tras chocar contra muro de contención, en Saltillo

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Autoridades abanderaron el accidente FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA
    El auto quedó atravesado en el carril izquierdo FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA
    No hubo personas lesionadas FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA
    Movió el muro de contención FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente desplazó las barreras de contención, aunque el conductor y su acompañante resultaron ilesos; la zona registró afectaciones viales

Atravesado en el carril izquierdo al ascender el deprimido de Luis Echeverría y Jesús Valdés Sánchez, así terminó un automovilista la mañana de este jueves después de chocar contra los muros de contención mientras circulaba por dicha vialidad, en Saltillo.

El conductor del vehículo Suzuki Swift, transitaba por el periférico con dirección a Mariano Abasolo, pero debajo del paso a desnivel comenzó a perder el control a pesar del intenso tráfico.

TE PUEDE INTERESAR: Se atraviesa taxista y causa choque al sur de Saltillo; provoca caos vial

Esto provocó que girara el volante hacia su lado izquierdo y chocara contra la barrera del muro de contención, la cual se desplazó hacia los carriles contrarios. El automóvil dio un giro y quedó atravesado en el carril.

Personal de la Policía Municipal acudió para tomar conocimiento del accidente y abanderó la zona por ambos lados para evitar un siniestro de mayores dimensiones. Por fortuna, el conductor y su acompañante no resultaron con lesiones.

Se solicitó una grúa para mover las ballenas y colocarlas nuevamente en su sitio, así como la presencia de la aseguradora para que se hiciera cargo de los daños ocasionados y del traslado del vehículo a reparación. En caso de no contar con seguro, el automóvil sería enviado a un corralón mientras se cubren los daños.

