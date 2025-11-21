Ramos Arizpe descarta paros técnicos y despidos masivos para este invierno: garantizan estabilidad industrial

El secretario de Fomento Económico de Ramos Arizpe, Jacobo Zertuche, aseguró que el sector industrial local cerrará el año con un clima de estabilidad. El funcionario descartó que exista riesgo de paros técnicos o despidos masivos ante la llegada del invierno.

Esta declaración aligera la preocupación generada por el contexto del año pasado, cuando la región enfrentó despidos, paros de líneas y la amenaza de aranceles de Estados Unidos. Zertuche señaló que actualmente no hay alertas.

“La verdad no he tenido yo ningún contacto con empresas que me hayan comentado ese tema”, afirmó el Secretario ante las inquietudes sobre posibles afectaciones económicas.

El funcionario garantizó que, de presentarse alguna dificultad, se brindará apoyo. “Pero gracias a Dios no, no ahorita no hemos tenido ninguna noticia de paros o de despidos masivos, como fue al principio de año en GM, y eso ha corrido bien el año y esperaremos que cierre igual”, puntualizó.

A pesar de los despidos masivos que ocurrieron en los primeros meses, Zertuche mencionó que el personal afectado fue rápidamente reabsorbido. “La mano de obra aquí en Coahuila, y en especial en la región, es muy peleada”, comentó sobre la alta calificación de los trabajadores.

En otro tema, el Secretario destacó la reactivación del Aeropuerto Internacional en Ramos Arizpe, resaltando el éxito de la ruta a la Ciudad de México. “El de la Ciudad de México, como el que se fue, venía e iba lleno también”, señaló.

Además, informó sobre una noticia favorable para la conectividad turística y de negocios. “Ahora, con la buena noticia que nos comparte el gobernador y el alcalde, a partir de abril va a haber vuelo directo a Cancún”, anunció.

Zertuche afirmó que el tráfico aéreo ha sido positivo, lo que beneficia de forma directa al empresariado. “Los vuelos, me han comentado, están llenos”, indicó, y expresó la esperanza de abrir pronto una ruta internacional.

El destino internacional en la mira, que anteriormente servía a la región, es Houston, Texas. “Pues como estaba antes, a Houston”, concluyó Zertuche sobre el siguiente paso para la terminal aérea.