Saltillo: Rubén, estudiante de la Narro, necesita apoyo para continuar su tratamiento médico

    Alumnos difundieron la campaña solidaria en redes internas para respaldar a Rubén en su proceso de recuperación. FOTO: CORTESÍA

El estudiante enfrenta una situación médica que requiere una segunda cirugía; compañeros, docentes y ciudadanía se han sumado a una colecta solidaria para respaldar su recuperación

Rubén Esaú Guerrero Aranda, originario de Jalisco y estudiante de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), permanece hospitalizado debido a problemas circulatorios en una de sus piernas, condición que lo ha llevado a requerir una segunda cirugía y estudios médicos especializados.

Ante este panorama, la Sociedad de Alumnos 2025–2026 emitió un llamado a la comunidad universitaria y al público en general para sumarse al apoyo económico que permita solventar los gastos derivados de su atención médica y acompañar a su familia en este proceso.

De acuerdo con el comunicado difundido por la representación estudiantil, la situación económica de la familia es limitada, por lo que cada aportación, por pequeña que sea, representa un respaldo significativo para que Rubén continúe con el tratamiento que necesita.

Como parte de esta iniciativa, se habilitaron las siguientes cuentas bancarias para recibir donativos:

BBVA 4152 3144 0223 3103, a nombre de Rubén Esaú Guerrero
BBVA 4152 3144 0223 3095, a nombre de la señora Aranda Huerta

Además, se llevará a cabo una recaudación solidaria presencial en el comedor universitario, durante el horario del almuerzo, con el propósito de facilitar la participación directa de estudiantes, docentes y personal de la institución.

La comunidad universitaria ha respondido con muestras de apoyo y solidaridad, difundiendo el caso y sumándose a la colecta con el mensaje de acompañar a Rubén y a su familia en este momento complejo, con la esperanza de que pueda retomar su vida académica y cotidiana.

