Saltillo: Rubén, estudiante de la Narro, necesita apoyo para continuar su tratamiento médico

Rubén Esaú Guerrero Aranda, originario de Jalisco y estudiante de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), permanece hospitalizado debido a problemas circulatorios en una de sus piernas, condición que lo ha llevado a requerir una segunda cirugía y estudios médicos especializados.

Ante este panorama, la Sociedad de Alumnos 2025–2026 emitió un llamado a la comunidad universitaria y al público en general para sumarse al apoyo económico que permita solventar los gastos derivados de su atención médica y acompañar a su familia en este proceso.

