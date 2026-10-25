Ramos Arizpe: rescatan a perro durante incendio en vivienda de la colonia Analco

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Saltillo
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    Ramos Arizpe: rescatan a perro durante incendio en vivienda de la colonia Analco
    El incendio comenzó en un sillón de un domicilio ubicado en la calle Nexpa, donde los rescatistas ingresaron para atender la emergencia. JUAN FRANCISCO VÁLDES

Vecinos ayudaron a contener las llamas en un domicilio de la calle Nexpa, mientras los propietarios se encontraban fuera por una consulta médica

Un perro de la raza bull terrier fue rescatado por elementos de Bomberos durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Analco, en Ramos Arizpe, donde el fuego comenzó en un sillón y generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro se reportó en el domicilio marcado con el número 528 de la calle Nexpa. Al llegar, los bomberos encontraron el mueble en llamas, por lo que ingresaron a la vivienda para controlar el fuego y evitar que se propagara.

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Durante las maniobras, los rescatistas localizaron al perro, de pelaje blanco con gris, y lograron ponerlo a salvo. Vecinos del sector también participaron arrojando cubetas con agua para contener las llamas mientras llegaban los equipos de emergencia.

$!Vecinos de la colonia Analco ayudaron a contener las llamas con cubetas de agua antes de que el fuego se extendiera a otras áreas de la casa.
Vecinos de la colonia Analco ayudaron a contener las llamas con cubetas de agua antes de que el fuego se extendiera a otras áreas de la casa. JUAN FRANCISCO VÁLDES

Los habitantes señalaron que los propietarios no se encontraban en casa, pues habían acudido a una consulta médica. Por ello, el animal quedó bajo resguardo de los vecinos hasta el regreso de sus dueños.

$!El perro bull terrier, de pelaje blanco con gris, quedó bajo el cuidado de los vecinos mientras regresaban sus propietarios.
El perro bull terrier, de pelaje blanco con gris, quedó bajo el cuidado de los vecinos mientras regresaban sus propietarios. JUAN FRANCISCO VÁLDES

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las autoridades consideran que el incendio pudo originarse por un cortocircuito detrás del sillón. Sin embargo, la causa aún no ha sido confirmada.

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