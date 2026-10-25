Ramos Arizpe: rescatan a perro durante incendio en vivienda de la colonia Analco

Un perro de la raza bull terrier fue rescatado por elementos de Bomberos durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Analco, en Ramos Arizpe, donde el fuego comenzó en un sillón y generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro se reportó en el domicilio marcado con el número 528 de la calle Nexpa. Al llegar, los bomberos encontraron el mueble en llamas, por lo que ingresaron a la vivienda para controlar el fuego y evitar que se propagara.