Vuelan a carriles contrarios y terminan sobre barrera metálica en Saltillo; dos jóvenes heridos

Dos jóvenes de aproximadamente 24 años terminaron hospitalizados luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo, donde la camioneta en la que viajaban salió proyectada hacia los carriles de circulación contraria y terminó destrozada contra los barandales de un puente. Uno de los ocupantes perdió el conocimiento, mientras que su acompañante también sufrió lesiones.

Los involucrados fueron identificados como Yael, quien conducía una camioneta Ford F-150, y Carlos, quien viajaba como copiloto. De acuerdo con los primeros reportes, ambos se encontraban en presunto estado de ebriedad tras una noche de fiesta y circulaban de sur a norte por la mencionada vialidad.