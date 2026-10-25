Vuelan a carriles contrarios y terminan sobre barrera metálica en Saltillo; dos jóvenes heridos

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    Vuelan a carriles contrarios y terminan sobre barrera metálica en Saltillo; dos jóvenes heridos
    Dos jóvenes fueron trasladados a un hospital luego del accidente registrado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. MARTÍN ROJAS

El conductor perdió el control a la altura del COBAC y salió proyectado sobre la división vial; su acompañante también resultó lesionado y ambos recibieron atención médica

Dos jóvenes de aproximadamente 24 años terminaron hospitalizados luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo, donde la camioneta en la que viajaban salió proyectada hacia los carriles de circulación contraria y terminó destrozada contra los barandales de un puente. Uno de los ocupantes perdió el conocimiento, mientras que su acompañante también sufrió lesiones.

Los involucrados fueron identificados como Yael, quien conducía una camioneta Ford F-150, y Carlos, quien viajaba como copiloto. De acuerdo con los primeros reportes, ambos se encontraban en presunto estado de ebriedad tras una noche de fiesta y circulaban de sur a norte por la mencionada vialidad.

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El accidente ocurrió alrededor de las 02:40 horas, a la altura del COBAC, metros antes de ingresar al paso deprimido de Valle Dorado. Presuntamente, debido a la velocidad, Yael perdió el control del volante y se proyectó contra la estructura de concreto del camellón central. El impacto hizo que la camioneta saliera impulsada por encima de la división vial y cayera en los carriles del sentido contrario.

$!El percance ocurrió cerca de las 02:40 horas, metros antes de ingresar al paso deprimido de Valle Dorado.
El percance ocurrió cerca de las 02:40 horas, metros antes de ingresar al paso deprimido de Valle Dorado. MARTÍN ROJAS

La unidad continuó avanzando cerca de 100 metros hasta estrellarse contra los barandales de contención, donde finalmente quedó detenida con severos daños en la carrocería. A consecuencia del percance, el conductor quedó inconsciente, mientras que su acompañante también resultó lesionado.

$!La unidad avanzó cerca de 100 metros por los carriles contrarios antes de detenerse contra la estructura metálica.
La unidad avanzó cerca de 100 metros por los carriles contrarios antes de detenerse contra la estructura metálica. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarles atención prehospitalaria y, tras valorar sus condiciones, determinaron que ambos debían ser trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de gravedad.

$!La camioneta Ford F-150 terminó con severos daños tras cruzar al sentido contrario y estrellarse contra los barandales de contención.
La camioneta Ford F-150 terminó con severos daños tras cruzar al sentido contrario y estrellarse contra los barandales de contención. MARTÍN ROJAS

El accidente dejó cuantiosas pérdidas materiales en la camioneta y daños en la infraestructura vial. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades.

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