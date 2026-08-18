Reabre gasolinera señalada por automovilistas tras reportes de fallas en sus vehículos, en Saltillo

La gasolinera ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo, Coahuila, continúa despachando combustible, luego de que el establecimiento suspendiera temporalmente el servicio tras una serie de reclamos de automovilistas que reportaron fallas en sus vehículos después de cargar gasolina. El conflicto comenzó cuando Luis Ángel Martínez Ramos acudió a la estación a bordo de un Chevrolet Onix. De acuerdo con su testimonio, la unidad funcionaba con normalidad antes de abastecerse, pero después de recorrer aproximadamente dos kilómetros comenzó a presentar fallas y se encendió el indicador de revisión del motor.

El conductor regresó al establecimiento para solicitar una explicación y atención por el desperfecto. La inconformidad se extendió entre otros usuarios que también señalaron problemas en sus vehículos, lo que provocó una concentración de automovilistas en el sitio y posteriormente la intervención de taxistas, quienes se sumaron a los reclamos. Ante la situación, la estación dejó de despachar combustible durante varias horas mientras se realizaban revisiones. Durante ese periodo circularon versiones entre los consumidores sobre la posible presencia de agua y partículas en la gasolina, aunque hasta ahora no existe un dictamen oficial de laboratorio que confirme que el combustible estuviera contaminado o fuera de las especificaciones. Posteriormente, la estación reanudó operaciones y actualmente continúa ofreciendo servicio a los automovilistas. El caso permanece bajo cuestionamientos de los usuarios que aseguran haber sufrido afectaciones en sus vehículos después de cargar combustible.

Hasta el momento, tampoco se ha informado públicamente sobre los resultados de algún análisis oficial que determine si existe una relación directa entre las fallas reportadas y la gasolina suministrada. Por ello, la posible contaminación continúa siendo un señalamiento de los consumidores y no un hecho acreditado por una autoridad.

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