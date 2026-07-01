Realiza Benemérita Escuela Normal de Coahuila su primer examen profesional en contexto real de trabajo

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    Realiza Benemérita Escuela Normal de Coahuila su primer examen profesional en contexto real de trabajo
    Luis Alexis Reyes Sánchez presentó su examen profesional en la Escuela Primaria Federal Narciso Mendoza como parte de la nueva modalidad de titulación; obtuvo un veredicto aprobatorio por unanimidad. CORTESÍA

El egresado Luis Alexis Reyes Sánchez presentó la primera evaluación bajo esta modalidad de titulación del Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana

La Benemérita Escuela Normal de Coahuila realizó el primer Examen Profesional en Contexto Real de Trabajo, con el que inició una nueva modalidad de titulación para las y los egresados formados bajo el Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana.

El examen fue presentado por Luis Alexis Reyes Sánchez en la Escuela Primaria Federal Narciso Mendoza, ubicada en la colonia Vista Hermosa. Bajo la modalidad de Portafolio Docente, defendió el trabajo ”Vínculo Escuela-Comunidad desde una Gestión Escolar Participativa”, obteniendo un veredicto aprobatorio por unanimidad.

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El trabajo de titulación contó con la asesoría de la maestra Érika Gricelda García Puente. Además, se desarrolló con la participación de estudiantes de tercer grado, grupo “A”, quienes formaron parte del contexto real en el que se realizó el proceso de evaluación.

$!Estudiantes de tercer grado participaron en el contexto real de trabajo donde se desarrolló el proceso de evaluación profesional.
Estudiantes de tercer grado participaron en el contexto real de trabajo donde se desarrolló el proceso de evaluación profesional. CORTESÍA

De acuerdo con la institución, este modelo representa un avance en la formación de futuras maestras y maestros. Permite que la evaluación profesional se lleve a cabo en escenarios reales de intervención educativa y fortalece el vínculo entre la preparación académica y la práctica docente.

A diferencia del esquema tradicional, esta modalidad traslada el examen profesional a escuelas primarias. Ahí, las y los egresados demuestran sus conocimientos, habilidades y capacidades pedagógicas mediante evidencias obtenidas durante su desempeño en el aula.

$!La ceremonia del primer examen profesional en contexto real reunió a autoridades académicas de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y de la escuela primaria donde se desarrolló la evaluación.
La ceremonia del primer examen profesional en contexto real reunió a autoridades académicas de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y de la escuela primaria donde se desarrolló la evaluación. CORTESÍA

La Benemérita Escuela Normal de Coahuila informó que durante esta semana continuará con la aplicación de exámenes profesionales bajo este nuevo esquema de titulación.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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