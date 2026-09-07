Realiza Diócesis de Saltillo nuevos nombramientos pastorales

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Realiza Diócesis de Saltillo nuevos nombramientos pastorales
    Monseñor Hilario González García realizó nuevos nombramientos para fortalecer el servicio pastoral en comunidades de Coahuila. cortesía

Los cambios incluyen dos encargos para diáconos transitorios, dos vicariatos y una responsabilidad formativa

La Diócesis de Saltillo anunció una serie de nombramientos para fortalecer la atención pastoral en distintas comunidades de Coahuila, así como las labores de formación en el Seminario Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús.

Monseñor Hilario González García designó a los diáconos transitorios Axel Jaret Hernández Torres y Luis Manuel Galindo Hernández para incorporarse, respectivamente, a las parroquias Santa María Magdalena y San Patricio, ambas en Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/amplian-cobertura-del-programa-de-ingles-en-educacion-basica-de-coahuila-JB23335369

Los nuevos encargos forman parte del proceso de preparación ministerial de los diáconos, quienes continuarán su servicio pastoral en las comunidades que les fueron asignadas.

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN EL MINISTERIO SACERDOTAL

Como parte de los cambios, el obispo también nombró al presbítero Jesús Osvaldo Valdés Ayala como vicario parroquial de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Frontera.

Asimismo, el sacerdote Juan Antonio Martínez Sánchez asumirá funciones como formador en el Seminario Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús, en Saltillo.

En la capital del estado, el presbítero Maximiliano Constante Cedillo fue designado vicario parroquial de la parroquia San Pablo Apóstol.

La Diócesis pidió a la comunidad católica acompañar con sus oraciones a quienes asumirán estas nuevas responsabilidades, así como a las parroquias y comunidades que los recibirán.

LLAMADO A SERVIR A LAS COMUNIDADES

En los mensajes difundidos con motivo de los nombramientos, se exhortó a los diáconos y sacerdotes a desempeñar sus nuevas encomiendas con espíritu de servicio y a fortalecer el acompañamiento pastoral de los fieles.

La Diócesis de Saltillo invitó a orar por Axel Jaret Hernández Torres, Luis Manuel Galindo Hernández, Jesús Osvaldo Valdés Ayala, Juan Antonio Martínez Sánchez y Maximiliano Constante Cedillo, para que desarrollen sus respectivos ministerios con apego a su vocación y servicio a la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Sacerdotes

Organizaciones


Diócesis De Saltillo
Iglesia Católica

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Una buena y una mala

Una buena y una mala
true

Sigo y seguiré en Bienestar Coahuila, afirma Américo Villarreal
true

POLITICÓN: Sheinbaum y Manolo disputan el aplauso sin incendiar el templete
El llamado “Pase Turístico” será impuesto obligatoriamente en Nuevo León para todos los vehículos con placas de otros Estados en los próximos días.

¿Desde cuándo será obligatorio el Pase Turístico de Nuevo León y cómo tramitarlo?
Entre áreas verdes, espacios deportivos y conexión con zonas industriales, así se proyectan las estaciones que recibirán al nuevo tren de pasajeros en Saltillo, Ramos Arizpe y Derramadero.

Revelan cómo lucirán las estaciones del tren de pasajeros que atravesará Saltillo
Alberto Rodríguez mantuvo su presencia entre los primeros lugares en una competencia disputada en Eagle Creek Golf Club.

Golfista saltillense Alberto Rodríguez brilla en torneo juvenil de Orlando
Ulrich Siegmund, el principal candidato del partido de derecha Alternativa para Alemania en el estado de Sajonia-Anhalt, se dirige con júbilo a sus seguidores tras la histórica victoria del partido.

El partido de extrema derecha AfD, respaldado por Musk, logra una victoria histórica en Alemania
Desde el inicio del proceso, Sarah Khalifa ha rechazado las acusaciones en su contra.

Sarah Khalifa, famosa presentadora de TV de Egipto, es condenada a muerte por su implicación en una banda de narcotraficantes