Realiza Diócesis de Saltillo nuevos nombramientos pastorales

Monseñor Hilario González García designó a los diáconos transitorios Axel Jaret Hernández Torres y Luis Manuel Galindo Hernández para incorporarse, respectivamente, a las parroquias Santa María Magdalena y San Patricio, ambas en Saltillo.

La Diócesis de Saltillo anunció una serie de nombramientos para fortalecer la atención pastoral en distintas comunidades de Coahuila, así como las labores de formación en el Seminario Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús.

Los nuevos encargos forman parte del proceso de preparación ministerial de los diáconos, quienes continuarán su servicio pastoral en las comunidades que les fueron asignadas.

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN EL MINISTERIO SACERDOTAL

Como parte de los cambios, el obispo también nombró al presbítero Jesús Osvaldo Valdés Ayala como vicario parroquial de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Frontera.

Asimismo, el sacerdote Juan Antonio Martínez Sánchez asumirá funciones como formador en el Seminario Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús, en Saltillo.

En la capital del estado, el presbítero Maximiliano Constante Cedillo fue designado vicario parroquial de la parroquia San Pablo Apóstol.

La Diócesis pidió a la comunidad católica acompañar con sus oraciones a quienes asumirán estas nuevas responsabilidades, así como a las parroquias y comunidades que los recibirán.

LLAMADO A SERVIR A LAS COMUNIDADES

En los mensajes difundidos con motivo de los nombramientos, se exhortó a los diáconos y sacerdotes a desempeñar sus nuevas encomiendas con espíritu de servicio y a fortalecer el acompañamiento pastoral de los fieles.

La Diócesis de Saltillo invitó a orar por Axel Jaret Hernández Torres, Luis Manuel Galindo Hernández, Jesús Osvaldo Valdés Ayala, Juan Antonio Martínez Sánchez y Maximiliano Constante Cedillo, para que desarrollen sus respectivos ministerios con apego a su vocación y servicio a la comunidad.