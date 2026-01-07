Realiza Saltillo limpieza profunda de banquetas en el Centro Histórico

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad peatonal y promover un entorno más limpio y ordenado, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, lleva a cabo labores de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico de la ciudad.

Estas acciones se realizan de manera coordinada entre las direcciones de Distrito Centro y Servicios Públicos, cuyos equipos trabajan en el retiro de suciedad acumulada, chicles adheridos y manchas persistentes mediante el uso de agua a presión.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo apuesta a la recaudación del predial para fortalecer obra pública y servicios en 2026

La finalidad es eliminar residuos que se concentran con el paso del tiempo, recuperar la buena apariencia de este sector emblemático y ofrecer espacios públicos más dignos tanto para la ciudadanía como para quienes visitan la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz González informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales llevan a cabo este tipo de limpieza integral como parte de una estrategia permanente para mejorar la seguridad de quienes transitan por el Centro Histórico, en especial de personas adultas mayores, niñas y niños. Asimismo, destacó que estas labores fortalecen la higiene urbana, al retirar residuos que pueden generar bacterias y malos olores.

En esta jornada, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron la acera oriente de la calle Ignacio Allende, en el tramo comprendido entre Juan Aldama y Ocampo, así como la banqueta norte de la calle Ocampo, a un costado del Palacio de Gobierno y frente a la Plaza de Armas de Saltillo, zonas de alta afluencia peatonal.