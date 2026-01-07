Realiza Saltillo limpieza profunda de banquetas en el Centro Histórico

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Realiza Saltillo limpieza profunda de banquetas en el Centro Histórico

Las acciones buscan mejorar la imagen urbana, la seguridad peatonal y la higiene del espacio público.

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad peatonal y promover un entorno más limpio y ordenado, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, lleva a cabo labores de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico de la ciudad.

Estas acciones se realizan de manera coordinada entre las direcciones de Distrito Centro y Servicios Públicos, cuyos equipos trabajan en el retiro de suciedad acumulada, chicles adheridos y manchas persistentes mediante el uso de agua a presión.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo apuesta a la recaudación del predial para fortalecer obra pública y servicios en 2026

La finalidad es eliminar residuos que se concentran con el paso del tiempo, recuperar la buena apariencia de este sector emblemático y ofrecer espacios públicos más dignos tanto para la ciudadanía como para quienes visitan la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz González informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales llevan a cabo este tipo de limpieza integral como parte de una estrategia permanente para mejorar la seguridad de quienes transitan por el Centro Histórico, en especial de personas adultas mayores, niñas y niños. Asimismo, destacó que estas labores fortalecen la higiene urbana, al retirar residuos que pueden generar bacterias y malos olores.

En esta jornada, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron la acera oriente de la calle Ignacio Allende, en el tramo comprendido entre Juan Aldama y Ocampo, así como la banqueta norte de la calle Ocampo, a un costado del Palacio de Gobierno y frente a la Plaza de Armas de Saltillo, zonas de alta afluencia peatonal.

$!Se retiran chicles, suciedad y manchas mediante limpieza con agua a presión.
Se retiran chicles, suciedad y manchas mediante limpieza con agua a presión. FOTO: CORTESÍA

Al respecto, Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de embellecimiento impulsada por el alcalde Javier Díaz González, la cual contempla además trabajos de rehabilitación de fachadas, reposición y reparación de registros, colocación de pisos podotáctiles, restauración de banquetas y retiro de cableado en desuso, entre otras intervenciones orientadas a modernizar y dignificar el Centro Histórico.

TE PUEDE INTERESAR: Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025

El funcionario añadió que la limpieza profunda de banquetas se realiza de manera continua en distintos tramos de calles como Guadalupe Victoria, Juan Aldama, Xicoténcatl, Álvaro Obregón y Padre Flores, entre otras vialidades del primer cuadro de la ciudad. “Nuestro alcalde Javier Díaz reafirma su compromiso con el cuidado permanente del Centro Histórico, con el propósito de generar un impacto positivo en la actividad comercial y turística, al brindar mayor confianza y atractivo a quienes acuden a esta zona”, subrayó.

EMBELLECEN ESPACIOS PÚBLICOS

De manera paralela, y por instrucción del alcalde, brigadas del programa “Aquí Andamos” reforzaron los trabajos de limpieza general en plazas públicas ubicadas en barrios y colonias de Saltillo. Como respuesta a solicitudes ciudadanas realizadas a través del Chat Bot “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), se atendió la Plaza Coahuila, en la Zona Centro, con acciones de barrido, deshierbe y limpieza general.

Asimismo, personal municipal intervino las plazas públicas del fraccionamiento Portal de las Lomas, al sur de la ciudad, así como la plaza de la colonia González, con el objetivo de mantener espacios públicos limpios, seguros y funcionales para la convivencia comunitaria. Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno Municipal de atender de manera cercana y constante las necesidades de la ciudadanía.

Temas


Centro Histórico De Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vista trasera de un hacker que usa varias computadoras para robar datos de un escritorio

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases