Realiza Saltillo limpieza profunda de banquetas en el Centro Histórico
Las acciones buscan mejorar la imagen urbana, la seguridad peatonal y la higiene del espacio público.
Con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad peatonal y promover un entorno más limpio y ordenado, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, lleva a cabo labores de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico de la ciudad.
Estas acciones se realizan de manera coordinada entre las direcciones de Distrito Centro y Servicios Públicos, cuyos equipos trabajan en el retiro de suciedad acumulada, chicles adheridos y manchas persistentes mediante el uso de agua a presión.
La finalidad es eliminar residuos que se concentran con el paso del tiempo, recuperar la buena apariencia de este sector emblemático y ofrecer espacios públicos más dignos tanto para la ciudadanía como para quienes visitan la capital de Coahuila.
El alcalde Javier Díaz González informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales llevan a cabo este tipo de limpieza integral como parte de una estrategia permanente para mejorar la seguridad de quienes transitan por el Centro Histórico, en especial de personas adultas mayores, niñas y niños. Asimismo, destacó que estas labores fortalecen la higiene urbana, al retirar residuos que pueden generar bacterias y malos olores.
En esta jornada, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron la acera oriente de la calle Ignacio Allende, en el tramo comprendido entre Juan Aldama y Ocampo, así como la banqueta norte de la calle Ocampo, a un costado del Palacio de Gobierno y frente a la Plaza de Armas de Saltillo, zonas de alta afluencia peatonal.
Al respecto, Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de embellecimiento impulsada por el alcalde Javier Díaz González, la cual contempla además trabajos de rehabilitación de fachadas, reposición y reparación de registros, colocación de pisos podotáctiles, restauración de banquetas y retiro de cableado en desuso, entre otras intervenciones orientadas a modernizar y dignificar el Centro Histórico.
El funcionario añadió que la limpieza profunda de banquetas se realiza de manera continua en distintos tramos de calles como Guadalupe Victoria, Juan Aldama, Xicoténcatl, Álvaro Obregón y Padre Flores, entre otras vialidades del primer cuadro de la ciudad. “Nuestro alcalde Javier Díaz reafirma su compromiso con el cuidado permanente del Centro Histórico, con el propósito de generar un impacto positivo en la actividad comercial y turística, al brindar mayor confianza y atractivo a quienes acuden a esta zona”, subrayó.
EMBELLECEN ESPACIOS PÚBLICOS
De manera paralela, y por instrucción del alcalde, brigadas del programa “Aquí Andamos” reforzaron los trabajos de limpieza general en plazas públicas ubicadas en barrios y colonias de Saltillo. Como respuesta a solicitudes ciudadanas realizadas a través del Chat Bot “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), se atendió la Plaza Coahuila, en la Zona Centro, con acciones de barrido, deshierbe y limpieza general.
Asimismo, personal municipal intervino las plazas públicas del fraccionamiento Portal de las Lomas, al sur de la ciudad, así como la plaza de la colonia González, con el objetivo de mantener espacios públicos limpios, seguros y funcionales para la convivencia comunitaria. Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno Municipal de atender de manera cercana y constante las necesidades de la ciudadanía.