Realizan limpieza profunda en callejones de la colonia Miguel Hidalgo

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegó brigadas del programa “Aquí andamos” para llevar a cabo una limpieza profunda en los callejones de la colonia Miguel Hidalgo, al sur de la ciudad.

En esta intervención, personal municipal trabajó en el deshierbe, retiro de basura y escombro, así como en la recolección de desechos orgánicos acumulados en los pasillos ubicados entre las calles 13, 9 y el bulevar Miguel Hidalgo.

TE PUEDE INTERESAR: Lleva ‘Amor en movimiento’ salud y esperanza a más de 4 mil saltillenses

Las acciones tienen como propósito prevenir la generación de focos de infección y disminuir la proliferación de larvas del mosquito transmisor de enfermedades, además de evitar la presencia de plagas y fauna nociva.