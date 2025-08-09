Realizan limpieza profunda en callejones de la colonia Miguel Hidalgo
Brigadas de “Aquí andamos” realizaron deshierbe, retiro de basura y escombro en callejones del sur de la ciudad para prevenir focos de infección y plagas.
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegó brigadas del programa “Aquí andamos” para llevar a cabo una limpieza profunda en los callejones de la colonia Miguel Hidalgo, al sur de la ciudad.
En esta intervención, personal municipal trabajó en el deshierbe, retiro de basura y escombro, así como en la recolección de desechos orgánicos acumulados en los pasillos ubicados entre las calles 13, 9 y el bulevar Miguel Hidalgo.
Las acciones tienen como propósito prevenir la generación de focos de infección y disminuir la proliferación de larvas del mosquito transmisor de enfermedades, además de evitar la presencia de plagas y fauna nociva.
El alcalde Javier Díaz González destacó que estas labores forman parte de un plan permanente que se desarrolla en los más de 260 callejones y pasillos existentes en los distintos sectores de la ciudad.
Asimismo, reiteró el llamado a las y los saltillenses para mantener limpios los espacios públicos y depositar la basura únicamente en los sitios autorizados por las autoridades municipales.