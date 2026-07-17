Realizan tareas de señalización, desazolve y limpieza en varios sectores de Saltillo

Cuadrillas municipales realizaron este viernes trabajos simultáneos de desazolve, limpieza, señalización vial, reubicación de arbolado y rehabilitación de banquetas en distintos sectores de Saltillo. En el Nuevo Centro Metropolitano se retiraron tierra, basura y sedimentos acumulados sobre las calles 2 de Abril, Eje 5 y Raymundo de la Cruz López.

Las labores fueron ejecutadas por personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para mejorar el tránsito y reducir riesgos de obstrucciones durante la temporada de lluvias. De manera paralela, la Brigada Integral aplicó pintura amarilla para delimitar carriles en vialidades del distribuidor El Sarape y del bulevar Fundadores.

Sobre el camellón lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la Ciudad Judicial, también comenzó la reubicación de palmas. En el Centro Histórico continuaron los trabajos de rehabilitación de banquetas en ambos lados de la calle Miguel Hidalgo, entre Juan Antonio de la Fuente y Benito Juárez. La intervención está dirigida a reparar superficies deterioradas y mejorar las condiciones de desplazamiento para peatones, comerciantes y visitantes de esta zona.

Los reportes relacionados con servicios públicos pueden enviarse al asistente virtual “Saltillo fácil”, mediante el número 844 160-08-08.