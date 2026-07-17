Realizan tareas de señalización, desazolve y limpieza en varios sectores de Saltillo

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    Realizan tareas de señalización, desazolve y limpieza en varios sectores de Saltillo
    En el Centro Histórico de Saltillo continúan las reparaciones de banquetas sobre la calle Miguel Hidalgo, en ambas aceras. CORTESÍA

Cuadrillas municipales trabajaron en el Nuevo Centro Metropolitano, bulevar Fundadores, distribuidor El Sarape y Centro Histórico

Cuadrillas municipales realizaron este viernes trabajos simultáneos de desazolve, limpieza, señalización vial, reubicación de arbolado y rehabilitación de banquetas en distintos sectores de Saltillo.

En el Nuevo Centro Metropolitano se retiraron tierra, basura y sedimentos acumulados sobre las calles 2 de Abril, Eje 5 y Raymundo de la Cruz López.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fortaleceran-presencia-de-cuadrillas-ambientales-en-todos-los-sectores-de-saltillo-KC22202976

Las labores fueron ejecutadas por personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para mejorar el tránsito y reducir riesgos de obstrucciones durante la temporada de lluvias.

De manera paralela, la Brigada Integral aplicó pintura amarilla para delimitar carriles en vialidades del distribuidor El Sarape y del bulevar Fundadores.

$!Las labores de desazolve se concentraron en vialidades del Nuevo Centro Metropolitano para reducir obstrucciones durante las lluvias.
Las labores de desazolve se concentraron en vialidades del Nuevo Centro Metropolitano para reducir obstrucciones durante las lluvias. CORTESÍA

Sobre el camellón lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la Ciudad Judicial, también comenzó la reubicación de palmas.

En el Centro Histórico continuaron los trabajos de rehabilitación de banquetas en ambos lados de la calle Miguel Hidalgo, entre Juan Antonio de la Fuente y Benito Juárez.

La intervención está dirigida a reparar superficies deterioradas y mejorar las condiciones de desplazamiento para peatones, comerciantes y visitantes de esta zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/define-alcalde-operacion-de-servicios-publicos-municipales-para-segundo-semestre-en-saltillo-JA22222380

Los reportes relacionados con servicios públicos pueden enviarse al asistente virtual “Saltillo fácil”, mediante el número 844 160-08-08.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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