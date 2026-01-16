Reconoce Gobierno de Saltillo a 120 estudiantes por su servicio social en programas municipales
El Instituto Municipal de la Juventud entregó 120 constancias a estudiantes de diversas instituciones educativas, destacando su contribución al fortalecimiento del tejido comunitario
El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a estudiantes que cumplieron con su servicio social en programas y acciones impulsadas por el Gobierno Municipal de Saltillo, como parte de las estrategias orientadas a fomentar la participación juvenil y el compromiso social.
Durante el evento, se entregaron 120 reconocimientos a alumnas y alumnos de distintas instituciones educativas, quienes aportaron su tiempo, esfuerzo y dedicación en acciones enfocadas al bienestar comunitario y al mejoramiento del entorno social.
En su mensaje, Ramírez Espinoza destacó que el alcalde Javier Díaz González reconoce y agradece la participación de las y los jóvenes que se integraron a los programas de servicio social municipales, al considerar que el trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanía es fundamental para construir una mejor comunidad.
“El alcalde Javier Díaz González agradece el apoyo de las y los jóvenes que participaron en los programas de servicio social que puso a disposición el Gobierno Municipal de Saltillo; está convencido de que el trabajo en equipo da como resultado una mejor comunidad”, expresó el titular del Instituto Municipal de la Juventud.
El funcionario subrayó que las y los estudiantes no solo cumplieron con un requisito académico, sino que se involucraron en acciones de alto impacto social que fortalecieron el tejido comunitario y contribuyeron de manera directa a mejorar las condiciones de su entorno.
Por su parte, la regidora presidenta de la Comisión de Juventud, Yajaira Margarita Briones Aguilar, señaló que a través de estos reconocimientos se busca visibilizar el esfuerzo, la responsabilidad y la dedicación demostrados por las y los jóvenes durante el periodo en el que prestaron su servicio social.
“Este reconocimiento representa un espacio para reforzar el sentido de pertenencia y motivarlos a seguir participando en acciones comunitarias, ya que su trabajo sí impacta en cambios reales y de beneficio para la sociedad”, afirmó la regidora.
En representación del director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, la coordinadora de Vinculación, Arantxa Garza Garza, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al Gobierno Municipal por abrir espacios que permiten a las y los estudiantes involucrarse activamente con su comunidad, fortaleciendo su formación académica y social.
Finalmente, a nombre de las y los prestadores de servicio social, Karen Janeth Arriaga García compartió su experiencia, la cual calificó como positiva y enriquecedora, al representar un aprendizaje significativo tanto en el ámbito personal como profesional.
En el evento estuvieron presentes el coordinador de Servicio Social del Instituto Tecnológico, Édgar Eduardo López López; la coordinadora de Servicio Social de la Universidad Carolina, Arleth Sofía Ferrer Estrada, así como las y los estudiantes que recibieron su reconocimiento por haber concluido satisfactoriamente su servicio social.