Reconoce Gobierno de Saltillo a 120 estudiantes por su servicio social en programas municipales

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a estudiantes que cumplieron con su servicio social en programas y acciones impulsadas por el Gobierno Municipal de Saltillo, como parte de las estrategias orientadas a fomentar la participación juvenil y el compromiso social. Durante el evento, se entregaron 120 reconocimientos a alumnas y alumnos de distintas instituciones educativas, quienes aportaron su tiempo, esfuerzo y dedicación en acciones enfocadas al bienestar comunitario y al mejoramiento del entorno social. En su mensaje, Ramírez Espinoza destacó que el alcalde Javier Díaz González reconoce y agradece la participación de las y los jóvenes que se integraron a los programas de servicio social municipales, al considerar que el trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanía es fundamental para construir una mejor comunidad.

“El alcalde Javier Díaz González agradece el apoyo de las y los jóvenes que participaron en los programas de servicio social que puso a disposición el Gobierno Municipal de Saltillo; está convencido de que el trabajo en equipo da como resultado una mejor comunidad”, expresó el titular del Instituto Municipal de la Juventud. El funcionario subrayó que las y los estudiantes no solo cumplieron con un requisito académico, sino que se involucraron en acciones de alto impacto social que fortalecieron el tejido comunitario y contribuyeron de manera directa a mejorar las condiciones de su entorno. Por su parte, la regidora presidenta de la Comisión de Juventud, Yajaira Margarita Briones Aguilar, señaló que a través de estos reconocimientos se busca visibilizar el esfuerzo, la responsabilidad y la dedicación demostrados por las y los jóvenes durante el periodo en el que prestaron su servicio social. “Este reconocimiento representa un espacio para reforzar el sentido de pertenencia y motivarlos a seguir participando en acciones comunitarias, ya que su trabajo sí impacta en cambios reales y de beneficio para la sociedad”, afirmó la regidora.