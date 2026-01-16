Reconoce Gobierno de Saltillo a 120 estudiantes por su servicio social en programas municipales

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Reconoce Gobierno de Saltillo a 120 estudiantes por su servicio social en programas municipales
    Un total de 120 alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas recibieron reconocimiento por su labor en programas municipales. FOTO: CORTESÍA

El Instituto Municipal de la Juventud entregó 120 constancias a estudiantes de diversas instituciones educativas, destacando su contribución al fortalecimiento del tejido comunitario

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a estudiantes que cumplieron con su servicio social en programas y acciones impulsadas por el Gobierno Municipal de Saltillo, como parte de las estrategias orientadas a fomentar la participación juvenil y el compromiso social.

Durante el evento, se entregaron 120 reconocimientos a alumnas y alumnos de distintas instituciones educativas, quienes aportaron su tiempo, esfuerzo y dedicación en acciones enfocadas al bienestar comunitario y al mejoramiento del entorno social.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas

En su mensaje, Ramírez Espinoza destacó que el alcalde Javier Díaz González reconoce y agradece la participación de las y los jóvenes que se integraron a los programas de servicio social municipales, al considerar que el trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanía es fundamental para construir una mejor comunidad.

$!El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, encabezó la entrega de reconocimientos a estudiantes prestadores de servicio social.
El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, encabezó la entrega de reconocimientos a estudiantes prestadores de servicio social. FOTO: CORTESÍA

“El alcalde Javier Díaz González agradece el apoyo de las y los jóvenes que participaron en los programas de servicio social que puso a disposición el Gobierno Municipal de Saltillo; está convencido de que el trabajo en equipo da como resultado una mejor comunidad”, expresó el titular del Instituto Municipal de la Juventud.

El funcionario subrayó que las y los estudiantes no solo cumplieron con un requisito académico, sino que se involucraron en acciones de alto impacto social que fortalecieron el tejido comunitario y contribuyeron de manera directa a mejorar las condiciones de su entorno.

Por su parte, la regidora presidenta de la Comisión de Juventud, Yajaira Margarita Briones Aguilar, señaló que a través de estos reconocimientos se busca visibilizar el esfuerzo, la responsabilidad y la dedicación demostrados por las y los jóvenes durante el periodo en el que prestaron su servicio social.

“Este reconocimiento representa un espacio para reforzar el sentido de pertenencia y motivarlos a seguir participando en acciones comunitarias, ya que su trabajo sí impacta en cambios reales y de beneficio para la sociedad”, afirmó la regidora.

$!Karen Janeth Arriaga García compartió su experiencia y agradeció el aprendizaje adquirido.
Karen Janeth Arriaga García compartió su experiencia y agradeció el aprendizaje adquirido. FOTO: CORTESÍA

En representación del director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, la coordinadora de Vinculación, Arantxa Garza Garza, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al Gobierno Municipal por abrir espacios que permiten a las y los estudiantes involucrarse activamente con su comunidad, fortaleciendo su formación académica y social.

TE PUEDE INTERESAR: Reciclando vidrio, Profauna recauda dinero para programa de la conservación del oso negro en Saltillo

Finalmente, a nombre de las y los prestadores de servicio social, Karen Janeth Arriaga García compartió su experiencia, la cual calificó como positiva y enriquecedora, al representar un aprendizaje significativo tanto en el ámbito personal como profesional.

En el evento estuvieron presentes el coordinador de Servicio Social del Instituto Tecnológico, Édgar Eduardo López López; la coordinadora de Servicio Social de la Universidad Carolina, Arleth Sofía Ferrer Estrada, así como las y los estudiantes que recibieron su reconocimiento por haber concluido satisfactoriamente su servicio social.

Temas


Servicio Social
estudiantes

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local