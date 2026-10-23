Reconoce Implan iniciativa de joven saltillense para limpiar las calles (video)

Hoy estuve en el Implan Saltillo (Instituto Municipal de Planeación), invitados a dialogar sobre cómo impulsar y llevar a más gente nuestro proyecto “No es mi basura, pero es mi calle”.

El joven saltillense, Orlando Maldonado, quien se ha hecho viral en redes sociales por su campaña “No es mi basura, pero es mi calle”, fue invitado por personal del Instituto Municipal de Planeación, para dialogar sobre dicho proyecto.

El encuentro se realizó después de cuatro semanas consecutivas de labores de limpieza en calles de la comunidad que lleva a cabo “El Príncipe”, como se le conoce al joven, con el propósito de evitar que los residuos obstruyan las alcantarillas y contribuyan a generar inundaciones durante las lluvias.

Orlando Maldonado señaló que el acercamiento con el Implan representa una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana y establecer una colaboración con las autoridades municipales.

PROPONEN ACTIVIDADES EN PLAZA DEL OJO DE AGUA

Durante la reunión, también se abordó la posibilidad de llevar el programa municipal “Activa tu parque” a la plaza pública Juan Pablo II, ubicada en el barrio del Ojo de Agua, con la intención de promover actividades recreativas y una mayor convivencia entre los habitantes.

Los impulsores de la iniciativa “No es mi basura, pero es mi calle”, destacaron la importancia de coordinar esfuerzos entre gobierno y ciudadanía para mantener las calles limpias y aprovechar los espacios públicos.