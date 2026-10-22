Reconoce Manolo Jiménez trayectoria de la CIRT Coahuila en su 42 aniversario

Durante la conmemoración, el mandatario estatal destacó la relación de respeto y colaboración entre el Gobierno de Coahuila y los medios de comunicación, así como la importancia de la libertad de expresión, la crítica constructiva y el diálogo para identificar áreas de oportunidad en la administración pública.

En el marco del 42 aniversario de la fundación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Delegación Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció la trayectoria del sector y su contribución a la vida pública, social y económica de la entidad.

Señaló que la coordinación entre la sociedad civil, la iniciativa privada, los organismos empresariales, los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales es fundamental para impulsar el desarrollo del estado y mejorar la calidad de vida de las familias.

Jiménez Salinas reiteró su disposición de mantener una relación abierta con el gremio y llamó a continuar trabajando en conjunto en temas de seguridad, competitividad y bienestar para la población.

Por su parte, el presidente nacional de la CIRT, José Antonio García Herrera, reconoció la trayectoria y unidad de la Delegación Coahuila durante sus 42 años de historia, además de destacar la relación de colaboración que mantiene con el Gobierno estatal.

También señaló la importancia de fortalecer la unidad de la industria, preservar la libertad de expresión y adaptar los medios tradicionales a las nuevas plataformas digitales, en un contexto de cambios tecnológicos.

El presidente de la CIRT Delegación Coahuila, David Aguillón, destacó la trayectoria de la organización y reconoció el respaldo del gobernador a la industria de la radio y la televisión, particularmente en materia de libertad de expresión y diálogo con los medios.

Asimismo, llamó a fortalecer la unidad del sector frente a los desafíos regulatorios y tecnológicos, y reconoció a expresidentes y figuras que han contribuido al desarrollo de la industria en la entidad. También subrayó la importancia de preservar la independencia periodística y el legado de la Cámara.