Reconoce Manolo Jiménez trayectoria de la CIRT Coahuila en su 42 aniversario

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Saltillo
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    Reconoce Manolo Jiménez trayectoria de la CIRT Coahuila en su 42 aniversario
    El gobernador subrayó la importancia de la libertad de expresión, la crítica constructiva y el diálogo. CORTESÍA

Manolo Jiménez destacó la relación de respeto y colaboración entre el Gobierno estatal y los medios de comunicación

En el marco del 42 aniversario de la fundación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Delegación Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció la trayectoria del sector y su contribución a la vida pública, social y económica de la entidad.

Durante la conmemoración, el mandatario estatal destacó la relación de respeto y colaboración entre el Gobierno de Coahuila y los medios de comunicación, así como la importancia de la libertad de expresión, la crítica constructiva y el diálogo para identificar áreas de oportunidad en la administración pública.

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Señaló que la coordinación entre la sociedad civil, la iniciativa privada, los organismos empresariales, los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales es fundamental para impulsar el desarrollo del estado y mejorar la calidad de vida de las familias.

Jiménez Salinas reiteró su disposición de mantener una relación abierta con el gremio y llamó a continuar trabajando en conjunto en temas de seguridad, competitividad y bienestar para la población.

Por su parte, el presidente nacional de la CIRT, José Antonio García Herrera, reconoció la trayectoria y unidad de la Delegación Coahuila durante sus 42 años de historia, además de destacar la relación de colaboración que mantiene con el Gobierno estatal.

También señaló la importancia de fortalecer la unidad de la industria, preservar la libertad de expresión y adaptar los medios tradicionales a las nuevas plataformas digitales, en un contexto de cambios tecnológicos.

El presidente de la CIRT Delegación Coahuila, David Aguillón, destacó la trayectoria de la organización y reconoció el respaldo del gobernador a la industria de la radio y la televisión, particularmente en materia de libertad de expresión y diálogo con los medios.

Asimismo, llamó a fortalecer la unidad del sector frente a los desafíos regulatorios y tecnológicos, y reconoció a expresidentes y figuras que han contribuido al desarrollo de la industria en la entidad. También subrayó la importancia de preservar la independencia periodística y el legado de la Cámara.

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En el evento, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció la trayectoria del ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera por su participación en el servicio público, sus aportaciones al desarrollo de la ciudad y su labor social en apoyo a las familias.

Díaz González también destacó su papel como fundador del Diario de Coahuila y señaló que la nomenclatura vial que lleva su nombre representa un reconocimiento permanente a su legado.

Finalmente, felicitó a la CIRT Delegación Coahuila por sus 42 años de trayectoria y su participación en la difusión de información y la vida pública del estado.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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