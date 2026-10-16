Firman contrato para ampliación del Puente Internacional 2 en Piedras Negras

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    Firman contrato para ampliación del Puente Internacional 2 en Piedras Negras
    Jiménez Salinas señaló que la ampliación del Puente Internacional 2 es prioritaria para los gobiernos de Coahuila y Eagle Pass. CORTESÍA

El proyecto busca fortalecer la infraestructura fronteriza y mejorar la competitividad económica de Coahuila y Texas

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Eagle Pass, Texas, Aaron Valdez, encabezaron la firma del contrato para elaborar el diseño y proyecto ejecutivo de la ampliación del Puente Internacional Coahuila 2000, conocido como Puente Internacional 2, en Piedras Negras.

El mandatario estatal destacó que esta obra es prioritaria para ambas comunidades, debido a su importancia para el intercambio comercial, la conectividad fronteriza y el crecimiento económico de la región.

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Jiménez Salinas señaló que el proyecto permitirá avanzar en la planeación técnica de la ampliación y establecer una ruta de trabajo coordinada entre las autoridades de Coahuila y Eagle Pass.

“Estamos a favor del desarrollo y del crecimiento, pero también de que se hagan las cosas en orden y por etapas. Para nosotros, el cruce natural, el que tiene una ruta más clara para avanzar y el que representa mayores beneficios para nuestras comunidades es el Puente Internacional 2”, expresó.

El gobernador subrayó que los cruces internacionales forman parte del patrimonio público y que los recursos y beneficios derivados de su operación deben mantenerse en favor de la población, mediante obras y acciones que impulsen el bienestar de las familias.

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Añadió que la ampliación contribuirá a fortalecer la actividad comercial, atraer inversiones y generar empleos, en una región donde la relación económica entre Coahuila y Texas es fundamental.

Por su parte, Aaron Valdez afirmó que la firma representa un paso importante para modernizar la infraestructura fronteriza, facilitar el comercio y generar nuevas oportunidades económicas para ambos lados de la frontera.

$!A través de acuerdos entre ambos gobiernos se promueve una frontera más moderna y competitiva.
A través de acuerdos entre ambos gobiernos se promueve una frontera más moderna y competitiva. CORTESÍA

El alcalde de Eagle Pass también destacó la disposición de las autoridades coahuilenses para impulsar la cooperación binacional, aunque señaló que el crecimiento debe realizarse de manera responsable y sin poner en riesgo la infraestructura ni el patrimonio construido durante décadas.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener la coordinación entre sus equipos técnicos y gubernamentales para dar seguimiento a las siguientes etapas del proyecto y avanzar en su desarrollo conforme a los procedimientos correspondientes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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