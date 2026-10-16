Firman contrato para ampliación del Puente Internacional 2 en Piedras Negras

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Eagle Pass, Texas, Aaron Valdez, encabezaron la firma del contrato para elaborar el diseño y proyecto ejecutivo de la ampliación del Puente Internacional Coahuila 2000, conocido como Puente Internacional 2, en Piedras Negras. El mandatario estatal destacó que esta obra es prioritaria para ambas comunidades, debido a su importancia para el intercambio comercial, la conectividad fronteriza y el crecimiento económico de la región.

Jiménez Salinas señaló que el proyecto permitirá avanzar en la planeación técnica de la ampliación y establecer una ruta de trabajo coordinada entre las autoridades de Coahuila y Eagle Pass. “Estamos a favor del desarrollo y del crecimiento, pero también de que se hagan las cosas en orden y por etapas. Para nosotros, el cruce natural, el que tiene una ruta más clara para avanzar y el que representa mayores beneficios para nuestras comunidades es el Puente Internacional 2”, expresó. El gobernador subrayó que los cruces internacionales forman parte del patrimonio público y que los recursos y beneficios derivados de su operación deben mantenerse en favor de la población, mediante obras y acciones que impulsen el bienestar de las familias.

Añadió que la ampliación contribuirá a fortalecer la actividad comercial, atraer inversiones y generar empleos, en una región donde la relación económica entre Coahuila y Texas es fundamental. Por su parte, Aaron Valdez afirmó que la firma representa un paso importante para modernizar la infraestructura fronteriza, facilitar el comercio y generar nuevas oportunidades económicas para ambos lados de la frontera.

El alcalde de Eagle Pass también destacó la disposición de las autoridades coahuilenses para impulsar la cooperación binacional, aunque señaló que el crecimiento debe realizarse de manera responsable y sin poner en riesgo la infraestructura ni el patrimonio construido durante décadas. Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener la coordinación entre sus equipos técnicos y gubernamentales para dar seguimiento a las siguientes etapas del proyecto y avanzar en su desarrollo conforme a los procedimientos correspondientes.