Reconoce Saltillo a jóvenes talentosos con el Premio Municipal de la Juventud 2025

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz, reconoció este jueves a seis jóvenes destacados cuyos proyectos han sobresalido, demostrando que la creatividad, el compromiso social y la innovación continúan impulsando a las nuevas generaciones.

El Premio Municipal de la Juventud 2025 reunió 174 postulaciones y concluyó con la selección de seis ganadores en las categorías de Logro Académico, Logro Cultural, Logro Deportivo, Logro Social, Emprendimiento y Ciencia y Tecnología, esta última incorporada por primera vez. En Logro Social, el reconocimiento fue para el grupo Jóvenes con Valor, integrado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, que realiza un campamento de verano gratuito para personas con discapacidad. El equipo destacó que su labor busca impulsar la inclusión y generar espacios de convivencia significativa para quienes participan en el programa. En esta categoría, Ashley Ayala Gómez y Édgar Jesús Humberto Contreras Hernández recibieron mención honorífica.

En Logro Académico, el premio fue para Jorge Alberto Rodríguez Hernández, creador del dispositivo DADOC, un sistema de alerta para la detección oportuna de cardiopatías que registra datos, envía la ubicación del paciente y almacena información en un servidor web para uso médico. El proyecto surgió tras la muerte del familiar de un amigo por un infarto agudo al miocardio. En esta, las menciones honoríficas fueron para Daniel Ignacio Martínez y Janet García Alvarado.

En Logro Deportivo, la ganadora fue la nadadora de aguas abiertas Alejandra Monserrath Iturbe, quien ha participado en travesías en Tailandia, Egipto, Dubái, Sudáfrica, Perú y recientemente en Grecia. Describió la práctica como un espacio personal de introspección y relató su cruce desde el volcán Nea Kameni hasta la costa de Santorini. Eréndira Aylín Barba Guillén y Rocío Nieto Contreras obtuvieron mención honorífica en esta categoría donde la mayoría de las postulaciones fueron mujeres.

En Ciencia y Tecnología, el premio fue para Marijose Laureano Rivera, estudiante de noveno semestre de Médico Cirujano en la UAdeC y presidenta de la Academia Estudiantil de Investigación y Medicina. Colabora con el laboratorio de biología molecular en estudios de proteínas y genes relacionados con cáncer y enfermedades neurodegenerativas, líneas que la han llevado a congresos nacionales e internacionales. En esta categoría, Jesús Roberto Díaz y Juan Luis Flores Sánchez recibieron mención honorífica.

En Emprendimiento, el ganador fue Luis Ernesto Elizondo, fundador de tres proyectos que generan alrededor de 35 empleos. Sus empresas abarcan servicios inmobiliarios, alojamientos turísticos enfocados en turismo regenerativo y desarrollo de software, hardware e inteligencia artificial. Las menciones honoríficas fueron para Maximiliano Rivera Castro y Santos Aarón Guzmán Monsiváis. En Logro Cultural, el reconocimiento fue para el ilustrador y director de animación Alejandro Carrillo, primer mexicano en exhibir en el Museo de Walt Disney en San Francisco y colaborador de marcas como Disney, HBO Max, Paramount y Cinépolis. Julio Adrián López Pachicano y Federico Reyes Molina obtuvieron mención honorífica.

El alcalde Javier Díaz resaltó que el trabajo de las y los jóvenes galardonados refleja el impacto que pueden generar en la comunidad cuando se les acompaña y se les brindan oportunidades. Señaló que el municipio busca mantenerse cercano a sus iniciativas, reconociendo el esfuerzo que cada uno realiza desde su ámbito para contribuir al desarrollo de Saltillo. Destacó además que el Gobierno Municipal seguirá impulsando proyectos que fortalezcan el crecimiento personal y profesional de la juventud, convencido de que su participación es clave para mantener a la ciudad en los niveles de bienestar que hoy presume.