Anuncian más de 20 posadas en ejidos y avanza rehabilitación de caminos rurales de Saltillo

Más de 20 comunidades rurales de Saltillo tendrán posadas y actividades recreativas durante las primeras dos semanas de diciembre, como parte de un programa municipal dirigido a llevar convivencia a ejidos y localidades alejadas de la zona urbana.

El director de Desarrollo Rural, Diego David Fuentes Aguirre, informó que estas acciones se realizan en coordinación con el DIF Saltillo y diversas asociaciones, y forman parte de un balance en la distribución de apoyos, ya que el municipio cuenta con 106 comunidades rurales.

“Es una cuestión de ir balanceando comunidades; si a unas les hacemos actividades del Día de las Madres o del Día del Niño, a otras les corresponden ahora estas posadas”, mencionó.

El funcionario aclaró que la selección de los ejidos se basa en un criterio de rotación, con el objetivo de que, de manera gradual, las actividades lleguen a la mayor cantidad posible de localidades, considerando que no todos los programas sociales pueden abarcar a la totalidad de las comunidades en un solo periodo.

“Saltillo tiene 106 localidades rurales y definitivamente no todos los programas alcanzan para todos, por eso vamos distribuyendo las actividades para que eventualmente se les llegue a la mayor parte”, puntualizó.