Anuncian más de 20 posadas en ejidos y avanza rehabilitación de caminos rurales de Saltillo

Saltillo
/ 27 noviembre 2025
    La dirección de Desarrollo Rural, en coordinación con el DIF Saltillo, se preparan para celebrar las fiestas navideñas en comunidades rurales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Actividades navideñas llegarán a distintas comunidades durante diciembre, mientras continúan trabajos para mejorar el tránsito en tramos sin pavimentar.

Más de 20 comunidades rurales de Saltillo tendrán posadas y actividades recreativas durante las primeras dos semanas de diciembre, como parte de un programa municipal dirigido a llevar convivencia a ejidos y localidades alejadas de la zona urbana.

El director de Desarrollo Rural, Diego David Fuentes Aguirre, informó que estas acciones se realizan en coordinación con el DIF Saltillo y diversas asociaciones, y forman parte de un balance en la distribución de apoyos, ya que el municipio cuenta con 106 comunidades rurales.

“Es una cuestión de ir balanceando comunidades; si a unas les hacemos actividades del Día de las Madres o del Día del Niño, a otras les corresponden ahora estas posadas”, mencionó.

El funcionario aclaró que la selección de los ejidos se basa en un criterio de rotación, con el objetivo de que, de manera gradual, las actividades lleguen a la mayor cantidad posible de localidades, considerando que no todos los programas sociales pueden abarcar a la totalidad de las comunidades en un solo periodo.

Saltillo tiene 106 localidades rurales y definitivamente no todos los programas alcanzan para todos, por eso vamos distribuyendo las actividades para que eventualmente se les llegue a la mayor parte”, puntualizó.

Actualmente entre el 20 y el 30 por ciento de los caminos rurales de Saltillo requieren mantenimiento y mejoras. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

REHABILITACIÓN DE CAMINOS

Además de las posadas, el funcionario dio a conocer avances en la rehabilitación de caminos rurales, principalmente en tramos que no cuentan con pavimentación y que requieren mejoras para facilitar el tránsito de las familias que habitan estas zonas.

Precisó que se trata de trabajos de mantenimiento y no de pavimentación, enfocados en hacer más transitables las rutas existentes.

“Es una cuestión de rehabilitación de los caminos que ya están, quitar baches, poner material y dejarlos más llevaderos para la gente”, señaló el funcionario municipal.

Entre los tramos atendidos se encuentran el que conecta San Francisco hasta la Presa de San Javier, así como el que va de la Presa de los Muchachos al ejido El Mezquite, además de otros puntos en proceso de intervención.

“Son caminos que no tienen pavimentación y en los que estamos trabajando para mejorar las condiciones de tránsito”, comentó.

Fuentes Aguirre estimó que el avance en rehabilitación, considerando que la mitad de los caminos requería atención, cifra que ha ido disminuyendo.

“Si habláramos de un 50 por ciento pendiente por atender, ya se ha trabajado aproximadamente en un 20 o 30 por ciento”.

Indicó que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de quienes habitan en zonas rurales, facilitando su traslado y fortaleciendo la conectividad entre comunidades.

El director agregó que tanto las actividades sociales como el mantenimiento de caminos forman parte de una estrategia para mantener presencia en los ejidos y responder a necesidades básicas de las familias del campo.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

