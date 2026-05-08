Reconocen a casi 300 trabajadores municipales por años de servicio en Saltillo

Durante la ceremonia encabezada por el alcalde Javier Díaz González, también se otorgaron relojes y estímulos económicos cuyo monto varió según los años laborados.

El Gobierno Municipal de Saltillo entregó reconocimientos a 288 trabajadores y trabajadoras de distintas dependencias por su trayectoria dentro de la administración pública, con antigüedades que van desde los 10 hasta los 40 años de servicio.

“El trabajo que realizan cada uno de ustedes es fundamental para construir la grandeza de Saltillo y para que hoy sea una de las mejores ciudades para vivir”, expresó el edil durante el evento.

Además, señaló que el personal municipal representa el rostro del Ayuntamiento ante la ciudadanía y que su labor permite poner en marcha los programas y servicios de cada administración.

El director de Servicios Administrativos, Miguel Ángel Lozano Cantú, agradeció el trabajo diario que realizan las y los empleados municipales y destacó especialmente a quienes recibieron el reconocimiento por su permanencia dentro del servicio público.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Municipio de Saltillo (SUTESMS), Marco Antonio Martínez Elizondo, reconoció la constancia y compromiso de las personas homenajeadas.

“Se trata de años de servicio en los que las y los compañeros han demostrado compromiso, responsabilidad y capacidad”, comentó.