Reconocen a casi 300 trabajadores municipales por años de servicio en Saltillo

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    Reconocen a casi 300 trabajadores municipales por años de servicio en Saltillo
    Javier Díaz encabezó la ceremonia junto a funcionarios municipales y representantes sindicales. CORTESÍA

Personal de distintas dependencias recibió estímulos económicos, relojes y reconocimientos por trayectorias de entre 10 y 40 años dentro del Ayuntamiento

El Gobierno Municipal de Saltillo entregó reconocimientos a 288 trabajadores y trabajadoras de distintas dependencias por su trayectoria dentro de la administración pública, con antigüedades que van desde los 10 hasta los 40 años de servicio.

Durante la ceremonia encabezada por el alcalde Javier Díaz González, también se otorgaron relojes y estímulos económicos cuyo monto varió según los años laborados.

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“El trabajo que realizan cada uno de ustedes es fundamental para construir la grandeza de Saltillo y para que hoy sea una de las mejores ciudades para vivir”, expresó el edil durante el evento.

Además, señaló que el personal municipal representa el rostro del Ayuntamiento ante la ciudadanía y que su labor permite poner en marcha los programas y servicios de cada administración.

El director de Servicios Administrativos, Miguel Ángel Lozano Cantú, agradeció el trabajo diario que realizan las y los empleados municipales y destacó especialmente a quienes recibieron el reconocimiento por su permanencia dentro del servicio público.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Municipio de Saltillo (SUTESMS), Marco Antonio Martínez Elizondo, reconoció la constancia y compromiso de las personas homenajeadas.

“Se trata de años de servicio en los que las y los compañeros han demostrado compromiso, responsabilidad y capacidad”, comentó.

$!Trabajadores reconocidos destacaron la importancia de mantener el servicio a la ciudadanía desde las distintas dependencias municipales.
Trabajadores reconocidos destacaron la importancia de mantener el servicio a la ciudadanía desde las distintas dependencias municipales. CORTESÍA

En representación del personal reconocido, Irma Elizabeth Icazbalceta Herrera, trabajadora de la Dirección de Servicios Administrativos con 38 años de antigüedad, afirmó que este tipo de reconocimientos impulsan a seguir trabajando con responsabilidad y entrega.

Al evento acudieron integrantes del Cabildo, directores municipales y representantes sindicales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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