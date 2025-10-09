Reconocen a Saltillo por buenas prácticas con la Ventanilla de Construcción Simplificada

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Reconocen a Saltillo por buenas prácticas con la Ventanilla de Construcción Simplificada
    En representación del alcalde, Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, recibió el galardón. FOTO: CORTESÍA

El premio se otorgó por la implementación de esta herramienta que agiliza los trámites municipales

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, fue reconocido por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste con el galardón “Excelencia Industrial: Buenas Prácticas que Inspiran”, gracias a la implementación de la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS), un modelo innovador que ha mejorado la eficiencia y transparencia en los trámites municipales.

El reconocimiento fue entregado durante la edición XXVI de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica, evento que reúne a líderes empresariales y autoridades para destacar acciones que impulsan el desarrollo económico y la mejora regulatoria en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres de Saltillo viajan con confianza gracias a las cámaras y monitoreo de rutas troncales: Javier Díaz

En representación del alcalde, Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, recibió el reconocimiento y agradeció el respaldo del edil por apoyar la creación de esta herramienta, que fue puesta en marcha en junio de este año con la colaboración de las direcciones de Protección Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mejora Regulatoria y Sistemas.

$!El reconocimiento se entregó durante la XXVI edición de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica.
El reconocimiento se entregó durante la XXVI edición de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica. FOTO: CORTESÍA

“Este trámite integral concentra en un solo paso los permisos municipales indispensables para iniciar una construcción. No solo facilita el inicio de proyectos de manera ordenada y segura, sino que también impulsa la economía local al promover la inversión, generar empleos y fomentar la regularización de las construcciones”, explicó Castro Gutiérrez.

La funcionaria destacó que con la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS) se redujeron los tiempos de respuesta de 30 a solo 10 días, lo que representa una mejora sustancial en la atención a la ciudadanía y en la competitividad de Saltillo.

“Estas herramientas no solo están pensadas para quienes desean invertir en la ciudad, sino también para las familias saltillenses que requieren trámites accesibles, eficientes y cercanos. Con ellas acercamos los servicios a la gente y promovemos un desarrollo urbano ordenado”, puntualizó.

La VECS ha sido reconocida como un ejemplo de innovación gubernamental y simplificación administrativa, al integrar en un solo punto los permisos necesarios para iniciar proyectos de construcción, garantizando seguridad, sustentabilidad y cumplimiento normativo.

TE PUEDE INTERESAR: Desde el Centro hasta Lomas de Lourdes, Saltillo se renueva con ‘Aquí Andamos’

Acompañaron a la directora de Desarrollo Urbano en la ceremonia los titulares de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; Mejora Regulatoria, Ricardo Sánchez Arriaga; y Sistemas, Carlos Perales Aguirre, junto con Mary Berino, Paulina Segovia Torres, Gregorio García, José Luis Palomino y Verónica Nájera, integrantes del equipo de Desarrollo Urbano que coordinó la implementación de la VECS.

Con este reconocimiento, el municipio de Saltillo reafirma su compromiso con la modernización de los procesos administrativos, la eficiencia en el servicio público y el impulso a la inversión productiva, consolidándose como un referente en buenas prácticas que inspiran a otras ciudades del país.implementación de la VECS.

Temas


Burocracia
trámites

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!