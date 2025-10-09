Reconocen a Saltillo por buenas prácticas con la Ventanilla de Construcción Simplificada

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, fue reconocido por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste con el galardón “Excelencia Industrial: Buenas Prácticas que Inspiran”, gracias a la implementación de la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS), un modelo innovador que ha mejorado la eficiencia y transparencia en los trámites municipales.

El reconocimiento fue entregado durante la edición XXVI de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica, evento que reúne a líderes empresariales y autoridades para destacar acciones que impulsan el desarrollo económico y la mejora regulatoria en la región.

En representación del alcalde, Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, recibió el reconocimiento y agradeció el respaldo del edil por apoyar la creación de esta herramienta, que fue puesta en marcha en junio de este año con la colaboración de las direcciones de Protección Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mejora Regulatoria y Sistemas.