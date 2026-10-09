Reconocen la trayectoria del Profesor Leodegario Arriaga González en el 50 aniversario del CBTis 97

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Saltillo
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    Reconocen la trayectoria del Profesor Leodegario Arriaga González en el 50 aniversario del CBTis 97
    Arriaga González expresó su satisfacción por reencontrarse con antiguos compañeros. FRANCISCO MUÑIZ

Fundadores y exalumnos se reunieron en Saltillo para homenajear al director fundador de la institución educacional

En el marco de la celebración por sus 50 años de historia (1976-2026), el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 97 rindió homenaje y entregó un reconocimiento al profesor Leodegario Arriaga González, director fundador del plantel educativo en Saltillo, Coahuila.

El evento conmemorativo reunió a docentes, colaboradores y exalumnos de las primeras generaciones, quienes recordaron los inicios de la institución y destacaron la visión del homenajeado para impulsar la educación técnica en la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cbtis-97-cumple-50-anos-de-300-alumnos-a-una-comunidad-de-casi-3-mil-800-estudiantes-OO23879689

Gerardo Elías González Castellanos, compañero fundador del plantel, rememoró los primeros pasos de la escuela en la colonia 26 de Marzo y los esfuerzos iniciales para dar a conocer la institución entre la comunidad.

“Nos mandó a juntar alumnos porque no era muy conocido el CECyT 330. Nos mandó casa por casa a tratar de conseguir alumnos. Pero sí, fue en hora buena; está llenísimo ya lo que es ahora el CBTis 97”, comentó González Castellanos.

También aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento y desearle lo mejor al homenajeado.

“Le deseo lo mejor del mundo y, como insisto, está muy lúcido el profe Leodegario. Bendiciones para él y que siga cumpliendo más años, que salga adelante como padre, maestro y, sobre todo, como abuelo”, expresó.

$!La ceremonia reunió a docentes, colaboradores y exalumnos de las primeras generaciones.
La ceremonia reunió a docentes, colaboradores y exalumnos de las primeras generaciones. FRANCISCO MUÑIZ

Por su parte, Lucio Cuéllar Zúñiga recordó que conoció al profesor desde la secundaria y destacó el compromiso de la plantilla docente durante la etapa inicial del proyecto educativo.

“Fue una gran responsabilidad cumplir con los proyectos de él. Todos los maestros que estuvimos en esa época fuimos muy responsables y queríamos que los muchachos se desarrollaran y aprendieran las nuevas técnicas”, relató Cuéllar Zúñiga.

Añadió que el esfuerzo rindió frutos, pues los egresados de las primeras generaciones lograron incorporarse al mercado laboral.

“Los muchachos que egresaban en las primeras generaciones se ubicaron muy bien en trabajos. Le deseo a él que Dios le dé mucha vida y salud”, manifestó.

Asimismo, Miguel Ángel Lozano Cantú evocó los inicios de su colaboración con Arriaga González, quien previamente había fundado escuelas en Arteaga y Parras antes de emprender el proyecto del CBTis 97, en 1976.

Lozano Cantú compartió una de las anécdotas más significativas de aquella etapa, relacionada con una visita del entonces gobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia, antes de un desfile patrio.

“El gobernador ve a los muchachos marchando y le pregunta al director si tienen uniforme. Como no tenían, el gobernador regala todos los uniformes para que desfilen el 20 de noviembre con pantalón y chaqueta de mezclilla”, recordó.

Finalmente, expresó su agradecimiento al profesor por la oportunidad laboral que brindó a quienes colaboraron con él.

“Es una gente que estimamos y respetamos. Le agradecemos infinitamente que nos haya dado la primera oportunidad de empleo, porque ahí cambió la vida de cada uno de los que colaboramos con él”, señaló.

Durante la ceremonia, el profesor Leodegario Arriaga González manifestó su satisfacción por reencontrarse con quienes compartió aulas y trabajo directivo a lo largo de cinco décadas.

$!El CBTis No. 97 de Saltillo celebró 50 años de historia, correspondientes al periodo 1976-2026, con un homenaje a su director fundador.
El CBTis No. 97 de Saltillo celebró 50 años de historia, correspondientes al periodo 1976-2026, con un homenaje a su director fundador. FRANCISCO MUÑIZ

“Es un momento sui géneris, de estos momentos no hay muchos. Me siento muy satisfecho de encontrarme con quienes un día coincidimos en las aulas y que, con el tiempo, fuimos compañeros, amigos y fraternos”, expresó.

Para concluir, el director fundador dirigió un mensaje a las nuevas generaciones y las exhortó a esforzarse y prepararse en áreas científicas y tecnológicas.

“Le pido a los jóvenes que hagan su mayor esfuerzo, que no le saquen la vuelta a las ciencias ni a la tecnología; ese es el futuro de los jóvenes, con todas las ganas de triunfar”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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