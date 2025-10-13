Rector de la UAdeC entrega mobiliario al Instituto de Ciencias y Humanidades
El rector Octavio Pimentel Martínez entregó 80 mesabancos al ICH
Con el propósito de fortalecer la infraestructura académica y mejorar las condiciones de estudio, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, entregó 80 mesabancos a la comunidad del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH) “Salvador González Lobo”.
El acto contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez; y el alumno consejero universitario, Leonardo Guerrero Rodríguez, además de personal docente, administrativo y estudiantes.
Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura y las condiciones académicas del plantel, al tiempo que reconoció la energía, el compromiso y el sentido de pertenencia de la comunidad del ICH.
Asimismo, destacó el liderazgo del director Ugarit Hamar Guajardo Chávez, y anunció que la entrega del nuevo mobiliario permitirá habilitar dos aulas adicionales, además de avanzar en otros proyectos de mejora como la construcción de una techumbre fija que sustituirá la actual Velaria, con el fin de brindar mayor seguridad y confort a estudiantes y docentes.
También informó que se llevará a cabo la pavimentación del área que conecta la cafetería con el resto del campus, lo que facilitará la movilidad y mejorará los espacios de convivencia.
Por su parte, el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez, agradeció al Rector su atención constante a las necesidades de las escuelas y su compromiso con el fortalecimiento de la comunidad universitaria, no solo en lo académico y administrativo, sino también en la gestión de recursos que benefician directamente a los estudiantes.
El director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, resaltó el crecimiento y consolidación académica del Instituto, así como el respaldo del rector a los programas educativos de calidad. Subrayó que el ICH se distingue por contar con tres profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), un hecho único a nivel bachillerato, y que su matrícula ha crecido de 555 a 720 estudiantes, consolidándolo como un referente de educación media superior.
En representación de la comunidad estudiantil, el alumno Leonardo Guerrero Rodríguez agradeció al Rector por su apoyo y destacó que la entrega del nuevo mobiliario representa un gesto valioso y merecido que refleja el compromiso institucional con el bienestar y desarrollo de los jóvenes.
Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Coahuila reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo de sus espacios educativos, garantizando ambientes adecuados para la enseñanza, el aprendizaje y la formación integral de su comunidad estudiantil.