Rector de la UAdeC entrega mobiliario al Instituto de Ciencias y Humanidades

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Rector de la UAdeC entrega mobiliario al Instituto de Ciencias y Humanidades
    La entrega del mobiliario permitirá habilitar dos aulas adicionales dentro de la institución. FOTO: CORTESÍA

El rector Octavio Pimentel Martínez entregó 80 mesabancos al ICH

Con el propósito de fortalecer la infraestructura académica y mejorar las condiciones de estudio, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, entregó 80 mesabancos a la comunidad del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH) “Salvador González Lobo”.

El acto contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez; y el alumno consejero universitario, Leonardo Guerrero Rodríguez, además de personal docente, administrativo y estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC analiza incluir recursos para salud mental en su próximo presupuesto

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura y las condiciones académicas del plantel, al tiempo que reconoció la energía, el compromiso y el sentido de pertenencia de la comunidad del ICH.

Asimismo, destacó el liderazgo del director Ugarit Hamar Guajardo Chávez, y anunció que la entrega del nuevo mobiliario permitirá habilitar dos aulas adicionales, además de avanzar en otros proyectos de mejora como la construcción de una techumbre fija que sustituirá la actual Velaria, con el fin de brindar mayor seguridad y confort a estudiantes y docentes.

También informó que se llevará a cabo la pavimentación del área que conecta la cafetería con el resto del campus, lo que facilitará la movilidad y mejorará los espacios de convivencia.

$!El rector reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura y las condiciones académicas del plantel.
El rector reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura y las condiciones académicas del plantel. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez, agradeció al Rector su atención constante a las necesidades de las escuelas y su compromiso con el fortalecimiento de la comunidad universitaria, no solo en lo académico y administrativo, sino también en la gestión de recursos que benefician directamente a los estudiantes.

El director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, resaltó el crecimiento y consolidación académica del Instituto, así como el respaldo del rector a los programas educativos de calidad. Subrayó que el ICH se distingue por contar con tres profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), un hecho único a nivel bachillerato, y que su matrícula ha crecido de 555 a 720 estudiantes, consolidándolo como un referente de educación media superior.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC implementará bachillerato abierto en Arteaga

En representación de la comunidad estudiantil, el alumno Leonardo Guerrero Rodríguez agradeció al Rector por su apoyo y destacó que la entrega del nuevo mobiliario representa un gesto valioso y merecido que refleja el compromiso institucional con el bienestar y desarrollo de los jóvenes.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Coahuila reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo de sus espacios educativos, garantizando ambientes adecuados para la enseñanza, el aprendizaje y la formación integral de su comunidad estudiantil.

Temas


Educación

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

Organizaciones


UAdeC

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha