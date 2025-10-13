Rector de la UAdeC entrega mobiliario al Instituto de Ciencias y Humanidades

Con el propósito de fortalecer la infraestructura académica y mejorar las condiciones de estudio, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, entregó 80 mesabancos a la comunidad del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH) “Salvador González Lobo”.

El acto contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez; y el alumno consejero universitario, Leonardo Guerrero Rodríguez, además de personal docente, administrativo y estudiantes.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura y las condiciones académicas del plantel, al tiempo que reconoció la energía, el compromiso y el sentido de pertenencia de la comunidad del ICH.

Asimismo, destacó el liderazgo del director Ugarit Hamar Guajardo Chávez, y anunció que la entrega del nuevo mobiliario permitirá habilitar dos aulas adicionales, además de avanzar en otros proyectos de mejora como la construcción de una techumbre fija que sustituirá la actual Velaria, con el fin de brindar mayor seguridad y confort a estudiantes y docentes.

También informó que se llevará a cabo la pavimentación del área que conecta la cafetería con el resto del campus, lo que facilitará la movilidad y mejorará los espacios de convivencia.