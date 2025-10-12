UAdeC implementará bachillerato abierto en Arteaga

La Universidad Autónoma de Coahuila pondrá en marcha un modelo de preparatoria abierta en el municipio de Arteaga, con el objetivo de ofrecer una opción educativa a jóvenes de comunidades rurales que actualmente no tienen acceso al nivel medio superior.

Eva Kerena Hernández, coordinadora de la Unidad Saltillo, señaló que en Arteaga no existe un bachillerato de la universidad, por lo que ya se han iniciado conversaciones con la alcaldesa Ana Karen Sánchez para abrir un grupo que pueda atender a habitantes de poblaciones cercanas.

TE PUEDE INTERESAR: Jugará Coahuila papel clave en próximo ‘boom’ por nearshoring

“Estamos en plática con la alcaldesa de Arteaga para abrir un grupo de las poblaciones cercanas y que se traslade también gente del IDEA u otro bachillerato para atender y que podamos regularizar ahí este nivel”, explicó.

Indicó que el programa podría impartirse en Ciudad Universitaria de Arteaga o en instalaciones del propio ayuntamiento, según se defina con las autoridades municipales. La universidad espera que se conforme un grupo inicial de al menos diez personas para iniciar actividades.

“Necesitamos que se junte el grupo, eso lo están trabajando ya ellos ahí internamente. En cuanto nos digan que tienen un grupo mínimo de 10 personas, esperamos que luego se sumen más. Yo creo que cuando empiezas un grupo y ven que funciona y que le sirve, ya se suman más”, comentó.

Añadió que si la demanda lo amerita, se evaluaría abrir un grupo presencial más adelante. El modelo contempla asesorías presenciales una vez por semana, especialmente los viernes o sábados, para preparar a los alumnos antes de presentar sus exámenes.

TE PUEDE INTERESAR: Disputan propiedades del centro histórico de Saltillo: acusan a notario de despojo y él dice tener todo en regla

“Llevan los maestros y se les da la asesoría y luego ya pueden presentar su examen más seguros, que no solo sea la guía, sino que también tengan una clase”, explicó.

Agregó que el municipio apoyaría con el equipo de cómputo necesario para facilitar el acceso al programa, mientras que la coordinación con el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) será clave para iniciar con los primeros grupos en cuanto se confirme el interés de la comunidad.