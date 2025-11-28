Rector de la UAdeC toma protesta al consejo directivo de la Facultad de Psicología en Saltillo

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Rector de la UAdeC toma protesta al consejo directivo de la Facultad de Psicología en Saltillo
    El nuevo Consejo Directivo y la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Psicología Sureste rindieron protesta ante el rector Octavio Pimentel. FOTO: CORTESÍA

Octavio Pimentel destaca el papel clave de consejeros universitarios y directivos en la toma de decisiones que definen el rumbo de la Autónoma de Coahuila.

La responsabilidad de representar la voz de la comunidad académica fue el eje central del mensaje del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, al tomar protesta a las y los integrantes del Consejo Directivo y de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Psicología Unidad Sureste.

Pimentel Martínez subrayó que ser consejero universitario o directivo es una tarea fundamental, pues implica participar en la toma de decisiones que definen el rumbo de la institución y velar por los intereses tanto de estudiantes como de docentes.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra UAdeC 60 aniversario de la Facultad de Psicología

En este sentido, exhortó al nuevo Consejo a trabajar de manera coordinada con el director del plantel, José González Tovar, para continuar fortaleciendo a la Facultad de Psicología como una de las más destacadas del país.

Durante la ceremonia, el rector estuvo acompañado por la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, además de docentes, alumnos y personal administrativo.

$!La sociedad de alumnos tendrá como misión garantizar que la voz de los universitarios sea escucha.
La sociedad de alumnos tendrá como misión garantizar que la voz de los universitarios sea escucha. FOTO: CORTESÍA

Al dirigirse a la Sociedad de Alumnos, Pimentel destacó que su labor consiste en escuchar, gestionar y construir, ya que una representación estudiantil organizada garantiza que la voz del alumnado se exprese con claridad en beneficio de la comunidad universitaria.

Por su parte, el director González Tovar agradeció la presencia del rector y resaltó que la integración del Consejo Directivo y de la Sociedad de Alumnos es el resultado de un proceso democrático interno.

Añadió que ambos órganos serán esenciales para fortalecer el diálogo, promover la transparencia, impulsar la participación estudiantil y reforzar el sentido de pertenencia.

Finalmente, el presidente de la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos, Diego Omar Navarro, reconoció el liderazgo del rector y del director, y agradeció al estudiantado la confianza otorgada a su equipo de trabajo.

