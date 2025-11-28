Rector de la UAdeC toma protesta al consejo directivo de la Facultad de Psicología en Saltillo

La responsabilidad de representar la voz de la comunidad académica fue el eje central del mensaje del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, al tomar protesta a las y los integrantes del Consejo Directivo y de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Psicología Unidad Sureste.

Pimentel Martínez subrayó que ser consejero universitario o directivo es una tarea fundamental, pues implica participar en la toma de decisiones que definen el rumbo de la institución y velar por los intereses tanto de estudiantes como de docentes.

En este sentido, exhortó al nuevo Consejo a trabajar de manera coordinada con el director del plantel, José González Tovar, para continuar fortaleciendo a la Facultad de Psicología como una de las más destacadas del país.

Durante la ceremonia, el rector estuvo acompañado por la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, además de docentes, alumnos y personal administrativo.