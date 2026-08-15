Reforestan bulevar José Musa de León con Pinos Eldarica en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reforestan bulevar José Musa de León con Pinos Eldarica en Saltillo
    Cuadrillas municipales realizaron trabajos de reforestación en el bulevar José Musa de León. CORTESÍA

El programa Bosques Urbanos Lineales contempla la plantación y mantenimiento de árboles en las principales vialidades de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de reforestación en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ampliar las áreas verdes, mejorar el entorno urbano y generar espacios públicos más agradables para las familias.

Los trabajos forman parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”, mediante el cual se realizan labores de plantación y mantenimiento de árboles en bulevares y principales vialidades de la capital coahuilense.

$!El programa Bosques Urbanos Lineales busca fortalecer las áreas verdes de Saltillo.
El programa Bosques Urbanos Lineales busca fortalecer las áreas verdes de Saltillo. CORTESÍA

Como parte de esta estrategia, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo una jornada de reforestación a lo largo de diferentes tramos del bulevar José Musa de León, donde fueron plantados ejemplares de Pino Eldarica.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones buscan fortalecer de manera permanente las áreas verdes de Saltillo y avanzar en la creación de corredores arbolados que aporten beneficios ambientales y contribuyan a mejorar la imagen urbana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tome-precauciones-cierran-francisco-coss-este-sabado-por-trabajos-viales-en-saltillo-FN22856434

Díaz González destacó que el programa forma parte de la estrategia municipal para incrementar, conservar y recuperar espacios verdes en diferentes sectores de la ciudad, con especial atención en las vialidades de mayor circulación.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar las labores de reforestación que se desarrollan en distintos puntos de Saltillo.

$!En el bulevar José Musa de León fueron plantados ejemplares de Pino Eldarica.
En el bulevar José Musa de León fueron plantados ejemplares de Pino Eldarica. CORTESÍA

Entre las vialidades donde se han realizado este tipo de trabajos se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, Antonio Cárdenas, Mirasierra y Luis Donaldo Colosio, además de otros sectores de la ciudad.

El alcalde afirmó que la consolidación de estos corredores verdes permitirá mejorar las condiciones del entorno y elevar la calidad de los espacios públicos, al tiempo que se fortalecen las acciones ambientales en beneficio de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforestación
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Falla paraliza rastros de sacrificio en Coahuila
Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento en la carretera.

Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo
Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel

Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel
Talento. Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso forman parte del elenco de ‘El Desaire’, película que nació en Saltillo y ha recorrido festivales internacionales.

‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México
El barrio despidió a Johan Jared en la colonia Rubén Jaramillo.

Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión
El fallo de la licitación principal se dará a conocer el 19 de agosto, cuando se definirá la empresa encargada de la obra.

Se perfila Consorcio Constructor Saltillo a construir Gran Forum de Expo Coahuila; propone 677 mdp