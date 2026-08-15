Reforestan bulevar José Musa de León con Pinos Eldarica en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de reforestación en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ampliar las áreas verdes, mejorar el entorno urbano y generar espacios públicos más agradables para las familias. Los trabajos forman parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”, mediante el cual se realizan labores de plantación y mantenimiento de árboles en bulevares y principales vialidades de la capital coahuilense.

Como parte de esta estrategia, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo una jornada de reforestación a lo largo de diferentes tramos del bulevar José Musa de León, donde fueron plantados ejemplares de Pino Eldarica. El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones buscan fortalecer de manera permanente las áreas verdes de Saltillo y avanzar en la creación de corredores arbolados que aporten beneficios ambientales y contribuyan a mejorar la imagen urbana.

Díaz González destacó que el programa forma parte de la estrategia municipal para incrementar, conservar y recuperar espacios verdes en diferentes sectores de la ciudad, con especial atención en las vialidades de mayor circulación. Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar las labores de reforestación que se desarrollan en distintos puntos de Saltillo.

Entre las vialidades donde se han realizado este tipo de trabajos se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, Antonio Cárdenas, Mirasierra y Luis Donaldo Colosio, además de otros sectores de la ciudad. El alcalde afirmó que la consolidación de estos corredores verdes permitirá mejorar las condiciones del entorno y elevar la calidad de los espacios públicos, al tiempo que se fortalecen las acciones ambientales en beneficio de la población.