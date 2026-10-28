Refrenda Saltillo compromiso con la inclusión de personas de talla pequeña

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Refrenda Saltillo compromiso con la inclusión de personas de talla pequeña
    Cynthia Molano Serna, presidenta de Gente Pequeña en Coahuila A. C., destacó la importancia del Día Municipal de las Personas de Talla Pequeña. CORTESÍA

El Gobierno Municipal busca impulsar políticas públicas que promuevan el respeto

En el marco del Día Municipal de las Personas de Talla Pequeña, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, refrendó el compromiso de su administración con el impulso de políticas públicas incluyentes que promuevan el respeto, la igualdad y mayores oportunidades para toda la población.

Durante la conmemoración, Cynthia Molano Serna, funcionaria municipal, activista y presidenta de la asociación Gente Pequeña en Coahuila A. C., destacó que esta fecha representa la lucha por la dignidad, la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las personas de talla pequeña.

Saltillo: entrega Javier Díaz Espacio DIF y rehabilitación vial en Oceanía

Molano Serna señaló que Saltillo se convirtió en el primer municipio del país en reconocer esta fecha, lo que, dijo, representa un precedente en materia de inclusión y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, destacó que en la actual administración municipal hay personas de talla pequeña que forman parte de los equipos de trabajo, como muestra de que existen oportunidades para su incorporación al ámbito laboral.

“En la actual administración municipal hay personas de talla pequeña que forman parte de los equipos de trabajo, demostrando que la inclusión laboral es posible y que nuestras capacidades van más allá de nuestra estatura”, puntualizó.

La conmemoración busca visibilizar los derechos de las personas de talla pequeña y promover una sociedad en la que tengan acceso a las mismas oportunidades, sin discriminación, tanto en el ámbito laboral como en los distintos espacios de la vida pública.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inclusión
Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La suplente de Taddei

La suplente de Taddei
La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Mejía Berdeja ocultó la corrupción en el INE
Los transportistas de decidieron levantar el Paro Nacional ante las promesas del gobierno federal de resolver sus peticiones.

Transportistas levantan paro a nivel local tras acuerdo con la Segob
Ania Guadalupe Sánchez Ruiz dialogó con los estudiantes del TecNM Saltillo para informar sobre los avances en la atención de sus demandas.

Directora del TecNM Saltillo se reúne con estudiantes del plantón: ‘Trabajamos en la resolución del pliego petitorio’
Skate, ciclismo BMX, baile urbano, música en vivo y un espacio para emprendedores integran el programa de los Urban Games Coahuila 2026.

Skate, BMX y rap: así serán los Urban Games 2026 en Saltillo
El mapa del Rastreador de Mortalidad por Calor de El Niño resalta las regiones donde se espera que las muertes por calor sean más elevadas.

Publican el mapa apocalíptico del ‘Súper Niño’ donde morirá la mayoría de la gente a causa de una calamidad sin precedentes
Sin embargo, el aparente regreso de Netanyahu —después de que las encuestas a pie de urna del martes lo mostraran por detrás de la oposición— le dará margen para lanzar una nueva campaña contra Irán con fuerzas estadounidenses.

Netanyahu apenas se mantiene en el poder tras las elecciones israelíes