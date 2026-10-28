Refrenda Saltillo compromiso con la inclusión de personas de talla pequeña

Durante la conmemoración, Cynthia Molano Serna, funcionaria municipal, activista y presidenta de la asociación Gente Pequeña en Coahuila A. C., destacó que esta fecha representa la lucha por la dignidad, la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las personas de talla pequeña.

En el marco del Día Municipal de las Personas de Talla Pequeña, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , refrendó el compromiso de su administración con el impulso de políticas públicas incluyentes que promuevan el respeto, la igualdad y mayores oportunidades para toda la población.

Molano Serna señaló que Saltillo se convirtió en el primer municipio del país en reconocer esta fecha, lo que, dijo, representa un precedente en materia de inclusión y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, destacó que en la actual administración municipal hay personas de talla pequeña que forman parte de los equipos de trabajo, como muestra de que existen oportunidades para su incorporación al ámbito laboral.

“En la actual administración municipal hay personas de talla pequeña que forman parte de los equipos de trabajo, demostrando que la inclusión laboral es posible y que nuestras capacidades van más allá de nuestra estatura”, puntualizó.

La conmemoración busca visibilizar los derechos de las personas de talla pequeña y promover una sociedad en la que tengan acceso a las mismas oportunidades, sin discriminación, tanto en el ámbito laboral como en los distintos espacios de la vida pública.