Saltillo: entrega Javier Díaz Espacio DIF y rehabilitación vial en Oceanía

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó un nuevo Espacio DIF en la colonia Oceanía y encabezó la entrega de los trabajos de rehabilitación del pavimento del bulevar principal, obras que representaron una inversión superior a 6.2 millones de pesos. “Me da mucho gusto regresar aquí para cumplir un compromiso con ustedes. Amigas y amigos de Oceanía, cuentan con un gobierno que cumple”, expresó el edil, quien señaló que continuará recorriendo los sectores de la ciudad y trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Díaz González explicó que el nuevo Espacio DIF acercará servicios de atención médica y psicológica a las familias de la colonia. Con esta entrega, suman cinco espacios en operación, ubicados en Tierra y Libertad, Satélite Sur, Hidalgo, Urdiñola y Oceanía. Además, informó que se construyen otros tres en Las Margaritas, Saltillo 2000 y Morelos. A estos se sumarán los que estarán integrados a los centros comunitarios de María de León y Guayulera, con lo que el municipio llegará a 10 espacios de este tipo. “Gracias a una reestructuración del presupuesto, los Centros Comunitarios que estamos construyendo en las colonias María de León y Guayulera también contarán con Espacios DIF, así que llegaremos a 10 en Saltillo”, indicó. Por su parte, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó que las instalaciones permitirán acercar servicios de salud a las familias del sector. “Con este espacio queremos que las personas sepan que no están solas y que cuentan con un lugar donde pueden recibir atención y apoyo, porque cuidar la salud también significa atender nuestras emociones y bienestar interior”, señaló.

En cuanto a las obras de infraestructura, Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, detalló que el Espacio DIF se construyó en una superficie de 41.88 metros cuadrados y cuenta con recepción, áreas para consultorio médico y terapia psicológica, además de baño. La rehabilitación del pavimento se realizó en el bulevar Oceanía, en el tramo comprendido entre Virrey I. de Velazco y el bulevar José María, con una extensión de mil 917 metros lineales. “Con estos trabajos mejoramos las condiciones de una de las principales vialidades de la colonia, brindando mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por este sector”, afirmó Nerio Maltos. El diputado federal Jericó Abramo Masso reconoció las acciones emprendidas por el Ayuntamiento, mientras que Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso del Estado, destacó la coordinación entre legisladores locales y federales para respaldar proyectos municipales.

“Desde el Congreso del Estado seguiremos trabajando de manera coordinada para respaldar proyectos que beneficien a las familias saltillenses. Hoy vemos resultados concretos en esta colonia, con obras que atienden necesidades de sus habitantes”, expresó Morales Núñez. A nombre de los habitantes de Oceanía, Aide González Muñiz agradeció la entrega de las instalaciones y la rehabilitación vial, al considerar que ambas obras contribuirán a mejorar los servicios y las condiciones de movilidad de las familias. Al evento asistieron también María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; César Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social, y María Luisa Romero Rivera, titular de Centros Comunitarios.

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