Refuerza Saltillo limpieza de arroyos, vialidades y áreas verdes con ‘Aquí Andamos’

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    Refuerza Saltillo limpieza de arroyos, vialidades y áreas verdes con ‘Aquí Andamos’
    Las acciones de embellecimiento llegaron a plazas y áreas verdes de colonias como Amistad, San Patricio y República. CORTESÍA

Cuadrillas municipales realizaron labores de deshierbe, retiro de residuos y rehabilitación de espacios públicos en distintos sectores de Saltillo

El arroyo Pereyra, vialidades de alto flujo y diversas plazas públicas fueron intervenidos por cuadrillas municipales durante una jornada de limpieza y recuperación de espacios urbanos desplegada en distintos sectores de Saltillo.

Las acciones se concentraron en el retiro de basura, escombro y maleza, así como en trabajos de deshierbe y embellecimiento de áreas verdes, como parte de la estrategia “Aquí Andamos”, impulsada por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-consolida-como-sede-de-eventos-internacionales-y-esparcimiento-familiar-javier-diaz-GG21638835
$!La carretera Los Valdez fue intervenida con labores de limpieza y deshierbe en camellones y laterales.
La carretera Los Valdez fue intervenida con labores de limpieza y deshierbe en camellones y laterales. CORTESÍA

Uno de los puntos prioritarios fue el cauce del arroyo Pereyra, en el fraccionamiento Lomas Verdes, al sur de la ciudad. Personal municipal trabajó en el tramo ubicado entre las calles Sierra de las Casitas, Sierra del Rubí y Sierra de las Minas, donde se retiraron residuos acumulados y vegetación que representaba un foco de contaminación.

Las brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron estas labores con el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, a fin de reducir riesgos sanitarios y evitar la proliferación de fauna nociva en el sector.

De manera paralela, se efectuó limpieza general en los camellones centrales y laterales de la carretera Los Valdez, al norte de Saltillo. En esta zona, las cuadrillas retiraron basura y maleza para mejorar la imagen urbana, conservar las áreas verdes y reforzar las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.

$!Cuadrillas municipales retiraron basura, escombro y maleza acumulados en el cauce del arroyo Pereyra, al sur de Saltillo.
Cuadrillas municipales retiraron basura, escombro y maleza acumulados en el cauce del arroyo Pereyra, al sur de Saltillo. CORTESÍA

Los trabajos también alcanzaron el cruce de Paseo de la Reforma y el bulevar Francisco Coss, donde se realizan acciones de rehabilitación y embellecimiento de los espacios verdes. A estas labores se sumaron intervenciones en plazas y áreas comunes de las colonias Amistad, Villas de San Lorenzo, San Patricio y República, entre otros sectores.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la atención de espacios públicos se mantiene de manera permanente, con el objetivo de que las familias cuenten con una ciudad más limpia, ordenada y funcional. La administración municipal reiteró que estas acciones buscan recuperar áreas comunes y fortalecer el entorno urbano en todos los puntos de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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