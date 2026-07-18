Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y espacios públicos en el sector metropolitano

Con una intervención simultánea en áreas verdes, vialidades y cauces naturales, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó este sábado las labores de limpieza y mantenimiento urbano en el entorno del Centro Metropolitano, como parte del programa “Aquí andamos”. Las acciones fueron desarrolladas de manera coordinada por personal de las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Servicios Públicos, con el objetivo de conservar en mejores condiciones una de las zonas de mayor actividad recreativa y ambiental de la ciudad.

Durante la jornada se efectuaron trabajos de deshierbe, retiro de ramas secas, poda y mantenimiento de palmeras, además de la aplicación de pintura en cordones cuneta y en los parapetos ubicados sobre los arroyos El Martillo y Ceballos. Las cuadrillas municipales también ingresaron a estos cauces naturales para retirar residuos y realizar labores de limpieza, una medida que, además de mejorar la imagen urbana, contribuye a mantener despejadas las zonas por donde circula el agua durante la temporada de lluvias. La intervención se extendió a las inmediaciones del Gran Bosque Urbano, considerado uno de los principales espacios ambientales y recreativos de la capital de Coahuila. En este punto se reforzaron las tareas de conservación para facilitar su uso seguro y mantener en buenas condiciones sus áreas naturales.

El mantenimiento permanente de estos sectores permite prevenir la acumulación de basura, maleza y materiales que deterioran el entorno o pueden obstruir el flujo de los arroyos. Estas acciones también favorecen la movilidad de peatones y automovilistas, así como el aprovechamiento de los espacios públicos por parte de las familias. La administración municipal informó que el programa “Aquí andamos” mantiene presencia en distintos sectores de Saltillo mediante jornadas integrales que atienden necesidades de limpieza, imagen urbana, conservación ambiental y rehabilitación de infraestructura pública.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que estas acciones se realizan de manera permanente para ofrecer espacios públicos más limpios, seguros y funcionales para la ciudadanía.