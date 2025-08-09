Refuerza Saltillo programa de bacheo para mejorar la movilidad en toda la ciudad

Saltillo
/ 9 agosto 2025
    Refuerza Saltillo programa de bacheo para mejorar la movilidad en toda la ciudad
    El programa “Aquí andamos” atiende reportes de baches en colonias del surponiente de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Brigadas municipales atienden reportes ciudadanos en diversos sectores y ponen a disposición el ChatBot “Saltillo Fácil” para agilizar solicitudes

El Ayuntamiento de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, intensificó las acciones de bacheo en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer vialidades en mejores condiciones y favorecer la movilidad de miles de automovilistas.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública municipal acudió al oriente de la capital coahuilense para atender las peticiones de vecinos y reparar los baches formados por las recientes lluvias, entre ellos los ubicados en avenida Cristóbal Pereas, a la altura del fraccionamiento Las Maravillas.

$!La ciudadanía puede solicitar servicios públicos a través del ChatBot “Saltillo Fácil” vía WhatsApp.
La ciudadanía puede solicitar servicios públicos a través del ChatBot “Saltillo Fácil” vía WhatsApp. FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Por primera vez reconocerán a comerciantes destacados del Centro Histórico de Saltillo

En la salida a Zacatecas, sobre el bulevar Antonio Cárdenas y a la altura del fraccionamiento Parajes de Santa Elena, también se rehabilitó la carpeta asfáltica para mejorar la circulación vehicular.

De manera simultánea, las brigadas del programa “Aquí andamos” realizaron trabajos de bacheo en la colonia Providencia, en las calles Mansedumbre y La Caridad; así como en la calle Felipe Berriozábal, al surponiente de la ciudad.

$!El Municipio invierte aproximadamente 40 mdp en trabajos de bacheo.
El Municipio invierte aproximadamente 40 mdp en trabajos de bacheo. FOTO: CORTESÍA

En la colonia Rodríguez Guayulera, también al surponiente, se rehabilitó la calle Pedro Anaya, en continuidad con la estrategia que abarca los sectores sur, norte, poniente, oriente y el Distrito Centro.

El Alcalde recordó que la ciudadanía puede reportar cualquier bache u otro servicio público a través del ChatBot oficial “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta que permite canalizar solicitudes de forma más rápida y directa.

Temas


Buenas Noticias
Calles

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud afirma que no hay riesgo si el niño no recibe la vacuna en el primer año de su vida.

Sí hay desabasto de vacuna contra la tuberculosis; acepta la Secretaría de Salud de Coahuila
El antiguo Hospital del Niño albergará un nuevo centro integral para la atención de adicciones y salud mental.

Saltillo proyecta 7 obras por más de 183 millones de pesos para antes de que concluya 2025
Casas con características similares pueden costar más en Saltillo que en zonas exclusivas de Monterrey como Cumbres Elite Premier.

Más caras casas al norte de Saltillo que en Cumbres Monterrey
Entre enero y mayo de 2025, Saltillo registró un alto número de incendios en recicladoras, sumando cientos de incidentes que afectaron estas zonas.

¿Se acabaron los incendios en baldíos de Saltillo? Tras racha de enero-mayo, aún hay dos al día
true

Aranceles: Trump, la inflación y la economía global
El tren, desde sus orígenes, marcó el comienzo de la interconectividad de diversas comunidades a pesar de su lejanía.

El tren Saltillo-Nuevo Laredo podría impulsar a la industria minera regional
true

Falsas banderas
Antonio Cabello y Carlos Carranza, del TecNM-Saltillo, en la Hangzhou Dianzi University, China.

Estudiantes del TecNM-Saltillo llevan talento guinda y blanco hasta China