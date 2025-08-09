Refuerza Saltillo programa de bacheo para mejorar la movilidad en toda la ciudad

El Ayuntamiento de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, intensificó las acciones de bacheo en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer vialidades en mejores condiciones y favorecer la movilidad de miles de automovilistas. Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública municipal acudió al oriente de la capital coahuilense para atender las peticiones de vecinos y reparar los baches formados por las recientes lluvias, entre ellos los ubicados en avenida Cristóbal Pereas, a la altura del fraccionamiento Las Maravillas.

TE PUEDE INTERESAR: Por primera vez reconocerán a comerciantes destacados del Centro Histórico de Saltillo En la salida a Zacatecas, sobre el bulevar Antonio Cárdenas y a la altura del fraccionamiento Parajes de Santa Elena, también se rehabilitó la carpeta asfáltica para mejorar la circulación vehicular. De manera simultánea, las brigadas del programa “Aquí andamos” realizaron trabajos de bacheo en la colonia Providencia, en las calles Mansedumbre y La Caridad; así como en la calle Felipe Berriozábal, al surponiente de la ciudad.