Refuerzan bacheo en colonias de Saltillo con apoyo del programa ‘Aquí Andamos’
Con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas se han reparado más de 53 mil baches en distintos sectores, informaron las autoridades municipales
Con la finalidad de ofrecer vialidades seguras y en óptimas condiciones, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reforzó las acciones de bacheo en calles al interior de barrios y colonias, como parte del programa municipal “Aquí Andamos”.
Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió las solicitudes de vecinos de la colonia La Madrid, quienes reportaron los desperfectos mediante el Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, disponible al número 844-160-08-08.
En este sector del sur de la ciudad, brigadas municipales realizaron trabajos de reparación sobre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y 5 de Febrero, beneficiando directamente a los habitantes de la zona. Las labores incluyeron la limpieza de los puntos dañados, el relleno con asfalto caliente y la nivelación final del pavimento, con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones, motociclistas y automovilistas.
De manera simultánea, otras cuadrillas del Ayuntamiento acudieron al fraccionamiento Nuevo Teresitas, donde atendieron diversos tramos afectados en las calles Rayados y Comanches.
Estos trabajos forman parte de las más de 53 mil reparaciones de baches realizadas por el programa “Aquí Andamos” en distintos puntos de la capital coahuilense, como parte del compromiso del Ayuntamiento de mantener la infraestructura urbana en buen estado y preservar los altos niveles de calidad de vida que distinguen a Saltillo.