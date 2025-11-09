Refuerzan bacheo en colonias de Saltillo con apoyo del programa ‘Aquí Andamos’

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Refuerzan bacheo en colonias de Saltillo con apoyo del programa ‘Aquí Andamos’
    Brigadas municipales realizaron trabajos de bacheo en la colonia La Madrid, atendiendo solicitudes ciudadanas enviadas por medio del Chat Bot “Saltillo Fácil”. FOTO: CORTESÍA

Con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas se han reparado más de 53 mil baches en distintos sectores, informaron las autoridades municipales

Con la finalidad de ofrecer vialidades seguras y en óptimas condiciones, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reforzó las acciones de bacheo en calles al interior de barrios y colonias, como parte del programa municipal “Aquí Andamos”.

$!Las labores de mantenimiento vial se extendieron también al fraccionamiento Nuevo Teresitas, donde se repararon tramos afectados de las calles Rayados y Comanches.
Las labores de mantenimiento vial se extendieron también al fraccionamiento Nuevo Teresitas, donde se repararon tramos afectados de las calles Rayados y Comanches. FOTO: CORTESÍA

Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió las solicitudes de vecinos de la colonia La Madrid, quienes reportaron los desperfectos mediante el Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, disponible al número 844-160-08-08.

En este sector del sur de la ciudad, brigadas municipales realizaron trabajos de reparación sobre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y 5 de Febrero, beneficiando directamente a los habitantes de la zona. Las labores incluyeron la limpieza de los puntos dañados, el relleno con asfalto caliente y la nivelación final del pavimento, con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones, motociclistas y automovilistas.

$!Los trabajos de bacheo incluyeron limpieza, aplicación de asfalto caliente y nivelación para asegurar la durabilidad del pavimento.
Los trabajos de bacheo incluyeron limpieza, aplicación de asfalto caliente y nivelación para asegurar la durabilidad del pavimento. FOTO: CORTESÍA

De manera simultánea, otras cuadrillas del Ayuntamiento acudieron al fraccionamiento Nuevo Teresitas, donde atendieron diversos tramos afectados en las calles Rayados y Comanches.

Estos trabajos forman parte de las más de 53 mil reparaciones de baches realizadas por el programa “Aquí Andamos” en distintos puntos de la capital coahuilense, como parte del compromiso del Ayuntamiento de mantener la infraestructura urbana en buen estado y preservar los altos niveles de calidad de vida que distinguen a Saltillo.

Temas


Baches
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

