Refuerzan bacheo en colonias de Saltillo con apoyo del programa ‘Aquí Andamos’

Con la finalidad de ofrecer vialidades seguras y en óptimas condiciones, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reforzó las acciones de bacheo en calles al interior de barrios y colonias, como parte del programa municipal "Aquí Andamos".

Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió las solicitudes de vecinos de la colonia La Madrid, quienes reportaron los desperfectos mediante el Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, disponible al número 844-160-08-08. En este sector del sur de la ciudad, brigadas municipales realizaron trabajos de reparación sobre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y 5 de Febrero, beneficiando directamente a los habitantes de la zona. Las labores incluyeron la limpieza de los puntos dañados, el relleno con asfalto caliente y la nivelación final del pavimento, con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones, motociclistas y automovilistas.