Refuerzan embellecimiento de fachadas en el Centro de Saltillo; realizan trabajos sobre calle Hidalgo

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó el programa de Embellecimiento de Fachadas en la Zona Centro de la ciudad, con el objetivo de preservar la imagen urbana, fortalecer la identidad histórica e impulsar la actividad económica en el primer cuadro.

Como parte de esta estrategia integral de mejoramiento urbano y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan trabajos sobre la calle Miguel Hidalgo, en el tramo comprendido entre las calles Félix U. Gómez y Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo impulsa Verificación Vehicular 2026 con unidades móviles; suman casi mil autos revisados

Las labores incluyen limpieza profunda, resane de muros y aplicación de pintura en fachadas de viviendas y comercios, así como en distintos elementos arquitectónicos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural del Centro Histórico.

El programa también contempla la armonización de colores en los inmuebles, respetando la paleta autorizada para la Zona Centro con el fin de conservar la estética histórica que caracteriza a este emblemático sector de la ciudad.

El alcalde destacó que estas acciones no solo buscan proyectar una mejor imagen urbana para visitantes y turistas, sino también fortalecer el sentido de pertenencia entre la población.

“Trabajamos para que nuestro Centro Histórico luzca ordenado, limpio y atractivo, además de ayudar a impulsar el comercio local y consolidar a Saltillo como una ciudad competitiva y con identidad”, señaló.

De manera paralela, brigadas municipales realizan labores de mantenimiento y mejora en las áreas verdes de la Plaza de Armas de Saltillo, donde se contempla la siembra de plantas de ornato para embellecer este espacio emblemático de la capital coahuilense.