Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Refuerzan embellecimiento de fachadas en el Centro de Saltillo; realizan trabajos sobre calle Hidalgo
    Las acciones buscan preservar la imagen urbana, la identidad histórica y la actividad económica del primer cuadro. CORTESÍA

Los trabajos incluyen limpieza profunda, resane de muros y pintura en fachadas de viviendas y comercios

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó el programa de Embellecimiento de Fachadas en la Zona Centro de la ciudad, con el objetivo de preservar la imagen urbana, fortalecer la identidad histórica e impulsar la actividad económica en el primer cuadro.

Como parte de esta estrategia integral de mejoramiento urbano y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan trabajos sobre la calle Miguel Hidalgo, en el tramo comprendido entre las calles Félix U. Gómez y Ramos Arizpe.

Las labores incluyen limpieza profunda, resane de muros y aplicación de pintura en fachadas de viviendas y comercios, así como en distintos elementos arquitectónicos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural del Centro Histórico.

El programa también contempla la armonización de colores en los inmuebles, respetando la paleta autorizada para la Zona Centro con el fin de conservar la estética histórica que caracteriza a este emblemático sector de la ciudad.

El alcalde destacó que estas acciones no solo buscan proyectar una mejor imagen urbana para visitantes y turistas, sino también fortalecer el sentido de pertenencia entre la población.

“Trabajamos para que nuestro Centro Histórico luzca ordenado, limpio y atractivo, además de ayudar a impulsar el comercio local y consolidar a Saltillo como una ciudad competitiva y con identidad”, señaló.

De manera paralela, brigadas municipales realizan labores de mantenimiento y mejora en las áreas verdes de la Plaza de Armas de Saltillo, donde se contempla la siembra de plantas de ornato para embellecer este espacio emblemático de la capital coahuilense.

Las acciones buscan mejorar la imagen del Centro para turistas y fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes.
Las acciones buscan mejorar la imagen del Centro para turistas y fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes. CORTESÍA

Asimismo, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intensificó la jornada de reforestación en el bulevar Luis Donaldo Colosio mediante el programa “Bosques Urbanos Lineales”, con el que el Ayuntamiento prevé plantar más de mil 500 árboles y palmas para mejorar el entorno natural de la ciudad.

En paralelo, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos trabajan en la delimitación y aplicación de pintura amarilla en el cordón cuneta del camellón central a lo largo de esta vialidad, con el objetivo de incrementar la seguridad vial para peatones y automovilistas.

Finalmente, el alcalde recordó a la ciudadanía que se encuentra disponible el chatbot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, mediante el cual pueden reportar servicios públicos municipales.

