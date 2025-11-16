Refuerzan la seguridad vial en Saltillo con pintura y riego en bulevares clave de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de mantenimiento urbano con acciones coordinadas que incluyen pintura vial, riego con agua tratada, limpieza profunda y deshierbe en bulevares y áreas verdes de toda la ciudad. Estas tareas buscan mejorar la seguridad vial, brindar espacios más dignos y fortalecer la sustentabilidad.

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de pintura y delimitación de color amarillo en cordones cuneta y camellones centrales de la Prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico LEA.

El objetivo es reforzar la visibilidad para conductores y peatones, prevenir accidentes y mantener un orden urbano adecuado. En días recientes, estas labores también se realizaron en bulevares como Colosio, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Nazario S. Ortiz Garza, Antonio Cárdenas, Mirasierra, Paseo de la Reforma y las calzadas Narro y Madero.