    Refuerzan la seguridad vial en Saltillo con pintura y riego en bulevares clave de la ciudad
    Vecinos de la colonia Parques de la Cañada agradecieron la intervención de las cuadrillas municipales, que llevaron a cabo labores de limpieza profunda y deshierbe en las áreas verdes de la zona. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal reforzó la seguridad vial y el mantenimiento urbano con labores de pintura en cordones y camellones, riego con agua tratada en bulevares principales y limpieza profunda en espacios públicos, acciones realizadas por cuadrillas de “Aquí Andamos”

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de mantenimiento urbano con acciones coordinadas que incluyen pintura vial, riego con agua tratada, limpieza profunda y deshierbe en bulevares y áreas verdes de toda la ciudad. Estas tareas buscan mejorar la seguridad vial, brindar espacios más dignos y fortalecer la sustentabilidad.

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de pintura y delimitación de color amarillo en cordones cuneta y camellones centrales de la Prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico LEA.

El objetivo es reforzar la visibilidad para conductores y peatones, prevenir accidentes y mantener un orden urbano adecuado. En días recientes, estas labores también se realizaron en bulevares como Colosio, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Nazario S. Ortiz Garza, Antonio Cárdenas, Mirasierra, Paseo de la Reforma y las calzadas Narro y Madero.

$!La intervención en la Calzada Antonio Narro es parte del esfuerzo continuo para mantener Saltillo limpio, ordenado y seguro, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
La intervención en la Calzada Antonio Narro es parte del esfuerzo continuo para mantener Saltillo limpio, ordenado y seguro, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, el municipio continúa con el riego de camellones utilizando agua tratada proveniente de plantas municipales, con el fin de preservar las áreas verdes sin comprometer el suministro de agua potable. Este martes, brigadas municipales atendieron la Calzada Antonio Narro, además de mantener trabajos constantes en avenidas como Venustiano Carranza, Fundadores, Ortiz Garza y Emilio Arizpe. Dichas acciones contribuyen a la conservación del arbolado y a la imagen verde de los principales accesos de la ciudad.

$!Brigadas municipales realizaron trabajos de pintura en los principales bulevares de la ciudad para mejorar la visibilidad y seguridad vial de peatones y automovilistas.
Brigadas municipales realizaron trabajos de pintura en los principales bulevares de la ciudad para mejorar la visibilidad y seguridad vial de peatones y automovilistas. FOTO: CORTESÍA

Como parte del mantenimiento integral, las cuadrillas de “Aquí Andamos” intervinieron con deshierbe, retiro de maleza y limpieza profunda en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, así como en áreas verdes y plazas públicas de la colonia Parques de la Cañada, en respuesta a reportes realizados por vecinos a través de la línea “Saltillo Fácil”. Habitantes del sector agradecieron los trabajos, destacando que ayudan a recuperar espacios de convivencia y fortalecer el tejido social.

