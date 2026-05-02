Refuerzan limpieza y obras urbanas en colonias de Saltillo

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Saltillo
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    Refuerzan limpieza y obras urbanas en colonias de Saltillo
    Brigadas municipales realizaron limpieza y retiro de escombro en callejones de Mirasierra. CORTESÍA

Acciones municipales mejoran entorno, atienden reportes ciudadanos y fortalecen seguridad peatonal y vial

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, intensificó las labores de limpieza profunda en callejones del fraccionamiento Mirasierra, con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene, seguridad y entorno urbano para sus habitantes.

Las brigadas del programa “Aquí andamos” realizaron trabajos integrales que incluyeron el retiro de basura, escombro acumulado y deshierbe en distintos puntos del sector, particularmente entre las calles 14 y 16, así como entre las vialidades 17 y 19.

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Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano enfocada en la recuperación de espacios públicos, la prevención de focos de infección y el fortalecimiento de la imagen de colonias y barrios de la ciudad.

$!Autoridades instalaron reductores de velocidad y rehabilitaron infraestructura vial.
Autoridades instalaron reductores de velocidad y rehabilitaron infraestructura vial. CORTESÍA

El edil reiteró que su administración mantendrá presencia constante en las colonias, además de atender reportes ciudadanos a través del ChatBot “Saltillo Fácil”, como parte de un modelo de atención directa con la población.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

En respuesta a solicitudes vecinales, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública instaló reductores de velocidad sobre el bulevar Loma Alta, al oriente de la ciudad, con el propósito de mejorar la seguridad vial en sectores como Real del Sol III y Visalta.

$!Trabajos buscan prevenir riesgos sanitarios y mejorar la imagen urbana.
Trabajos buscan prevenir riesgos sanitarios y mejorar la imagen urbana. CORTESÍA

Asimismo, el Ayuntamiento llevó a cabo la rehabilitación de una rejilla pluvial en la lateral del bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Luxemburgo y Alaska, donde también se aplicó carpeta asfáltica para reducir riesgos tanto a peatones como a automovilistas.

Finalmente, el Alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir al cuidado de los espacios intervenidos, evitar arrojar basura en la vía pública y reportar cualquier situación que afecte el entorno comunitario.

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