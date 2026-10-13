Refuerzan política de Cero Tolerancia a la Violencia de Género en Saltillo

El servicio, impulsado por el alcalde Javier Díaz González a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplió su primer aniversario el viernes 9 de octubre, con el objetivo de brindar atención oportuna y fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes.

A un año de su puesta en marcha, la línea telefónica 800 VIOLETA ha recibido y atendido 780 reportes relacionados con situaciones de violencia contra las mujeres en Saltillo, además de contribuir a la detención de 98 personas.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que esta herramienta forma parte de la política municipal de Cero Tolerancia a la Violencia de Género.

Explicó que las llamadas se reciben en el Centro de Control y Comando, donde personal certificado por la Secretaría de las Mujeres del Estado brinda atención y canaliza cada caso a las corporaciones correspondientes.

La respuesta se realiza mediante el Agrupamiento Violeta, la Unidad de Integración Familiar (UNIF), la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste y otras unidades especializadas, con el propósito de intervenir a la brevedad en el lugar de los hechos.

Como parte de la atención integral, Garza Félix informó que 63 personas han sido canalizadas al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, mientras que otras cinco fueron remitidas al Centro Estatal de Salud Mental para recibir atención especializada.

Además, detalló que 58 reportes fueron realizados por mujeres que contaban con medidas de restricción vigentes y que señalaron posibles incumplimientos por parte de sus agresores.

El funcionario destacó que el servicio no se limita a movilizar a las corporaciones de seguridad, sino que también ofrece orientación especializada a quienes enfrentan situaciones de violencia.

“Esta línea de atención es la primera de su tipo en un municipio del país y nos ha dado buenos resultados”, afirmó Garza Félix, quien exhortó a las mujeres que necesiten ayuda u orientación a comunicarse al número 800-846-53-82 para solicitar apoyo.