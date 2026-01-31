Refuerzan seguridad vial frente a primaria del poniente de Saltillo
La señalización obliga a los automovilistas a disminuir la velocidad y extremar precauciones.
Con el objetivo de proteger la integridad de niñas, niños, docentes y padres de familia, el alcalde Javier Díaz González instruyó la realización de trabajos de pintura y delimitación de reductores de velocidad y del paso peatonal frente a la escuela primaria “Mariano Escobedo”, ubicada al poniente de la ciudad.
Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa municipal “Aquí Andamos” intervinieron el cruce de la avenida Géminis y la prolongación Torres las Bugambilias, en la colonia Valle de las Torres, mediante la aplicación de pintura amarilla para reforzar la seguridad vial en una zona de alta afluencia peatonal y vehicular.
El alcalde destacó que estas acciones, realizadas por personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, contribuyen a disminuir el riesgo de accidentes, ya que obligan a los automovilistas a reducir la velocidad y extremar precauciones, especialmente durante los horarios de entrada y salida escolar.
“Con los pasos peatonales claramente señalizados garantizamos la prioridad y el cruce seguro de las y los peatones, además de ofrecer mayor confianza a la comunidad educativa de nuestra ciudad”, señaló Díaz González.
El Edil subrayó que este tipo de trabajos se llevan a cabo de manera permanente en los alrededores de los distintos centros educativos de los sectores oriente, poniente, sur, norte y centro de Saltillo, con el propósito de mejorar la visibilidad de las zonas escolares y fortalecer la cultura de respeto al Reglamento de Tránsito.
Rehabilitan espacios públicos
Como parte de las acciones para fomentar la convivencia y el aprovechamiento de áreas comunes, el Municipio también realizó labores de barrido, limpieza, eliminación de basura y maleza en la plaza pública del fraccionamiento Santa Lucía, ubicada entre el bulevar Misión Santa Lucía y la calle Virginia Masso Masso.
De manera simultánea, el Ayuntamiento atendió con acciones similares la plaza pública del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, localizada entre las calles Sonora, Ciudad Obregón y Hermosillo, con lo que se busca generar entornos más seguros, funcionales y propicios para las actividades al aire libre.