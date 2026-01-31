Refuerzan seguridad vial frente a primaria del poniente de Saltillo

Con el objetivo de proteger la integridad de niñas, niños, docentes y padres de familia, el alcalde Javier Díaz González instruyó la realización de trabajos de pintura y delimitación de reductores de velocidad y del paso peatonal frente a la escuela primaria “Mariano Escobedo”, ubicada al poniente de la ciudad.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa municipal “Aquí Andamos” intervinieron el cruce de la avenida Géminis y la prolongación Torres las Bugambilias, en la colonia Valle de las Torres, mediante la aplicación de pintura amarilla para reforzar la seguridad vial en una zona de alta afluencia peatonal y vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorros por más de 27.6 mdp para familias de Saltillo

El alcalde destacó que estas acciones, realizadas por personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, contribuyen a disminuir el riesgo de accidentes, ya que obligan a los automovilistas a reducir la velocidad y extremar precauciones, especialmente durante los horarios de entrada y salida escolar.