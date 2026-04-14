Regresan a clases de forma gradual en secundaria Margarita Maza de Juárez, en Saltillo

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Regresan a clases de forma gradual en secundaria Margarita Maza de Juárez, en Saltillo
    Estudiantes de segundo grado regresaron hoy a la secundaria, mientras que los de tercero volverán el miércoles. HOMERO SÁNCHEZ

Tras actos vandálicos durante vacaciones, la escuela avanza en limpieza e investigaciones; prevén normalizar actividades este miércoles.

La secundaria Margarita Maza de Juárez retoma de manera gradual sus actividades, luego de los daños y actos de vandalismo registrados durante el periodo vacacional de Semana Santa, que obligaron a evacuar a parte del alumnado el pasado lunes.

De acuerdo con información que la institución difundió entre la comunidad escolar, los salones afectados corresponden a segundo y tercer grado, por lo que el lunes únicamente se suspendieron clases para esos grupos, mientras que primer grado continuó con actividades normales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-vandalizan-secundaria-margarita-maza-de-juarez-y-evacuan-a-estudiantes-KJ19980497

Para este martes 14 de abril se reincorporaron los estudiantes de segundo grado, y se prevé que el miércoles 15 regresen en su totalidad los tres grados, restableciendo las clases de forma regular.

Desde el inicio de la semana, personal del plantel realiza labores de limpieza y evaluación de daños, al tiempo que la dirección inició las investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal, por lo que se espera un informe oficial en los próximos días.

La escuela informó a la comunidad educativa que se mantendrá atenta a cualquier actualización, reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los alumnos.

NO ES EL ÚNICO CASO

La diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso de Coahuila, señaló que hasta el momento este ha sido el único caso de vandalismo reportado en planteles educativos del estado durante el periodo vacacional.

Hasta ahora no se ha dado a conocer el monto de los daños ni las medidas que se aplicarán tras los hechos.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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