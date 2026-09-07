Rehabilitan la calle Carlos Salazar en el Centro de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, con acciones simultáneas en banquetas de la Zona Centro y labores de limpieza profunda en diferentes vialidades de la ciudad. Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal municipal realiza trabajos integrales en las aceras poniente y oriente de la calle Carlos Salazar, entre Cristóbal Colón y Luis Gutiérrez, como parte del programa de Rehabilitación de Banquetas.

Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de las aceras, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana en una zona con alta actividad comercial y flujo peatonal.

De manera paralela, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Municipio mantiene las jornadas de limpieza profunda mediante el uso de la Barredora Mecánica. Entre los puntos atendidos se encuentran el bulevar Fundadores, el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, además de otras vialidades de la ciudad.

En estos sectores se realizan labores para retirar tierra, polvo y basura acumulada en las calles, con el objetivo de mantener en mejores condiciones las principales vías de circulación. Las acciones forman parte de los trabajos municipales de mantenimiento urbano que se desarrollan de manera simultánea en distintos sectores de Saltillo.

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