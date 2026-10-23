Reparan pavimento en Presidente Cárdenas y en otros sectores de Saltillo

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de Saltillo, como parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial del municipio. Este viernes, el personal municipal intervino diversos tramos de la avenida Presidente Cárdenas, entre las calles Miguel Hidalgo y Prolongación Francisco de Urdiñola, donde se reparó la carpeta asfáltica.

Los trabajos también se extendieron a vialidades de la colonia Los Ramones y a la calle Fermín Espinoza Armillita, que comunica con el fraccionamiento Residencial Plazas, entre otros puntos de la ciudad. El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por las calles de la capital coahuilense. Las acciones se realizan con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. De manera paralela, el Gobierno Municipal lleva a cabo trabajos de reforestación mediante el programa “Bosques Urbanos Lineales”, con la plantación de árboles de la especie encino siempre verde en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio.

La intervención comprende el tramo ubicado entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Los Pastores, como parte de las acciones de reforestación en las principales vialidades de Saltillo. Asimismo, se realizaron trabajos de desazolve en la rejilla pluvial situada en la lateral de Paseo de la Reforma, a un costado del distribuidor vial El Sarape, con el propósito de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura de drenaje pluvial. Las labores forman parte de las acciones municipales de mantenimiento vial, reforestación y conservación de la infraestructura urbana.

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