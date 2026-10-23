Reparan pavimento en Presidente Cárdenas y en otros sectores de Saltillo

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    Reparan pavimento en Presidente Cárdenas y en otros sectores de Saltillo
    Obras buscan mejorar las condiciones de circulación en las vialidades de Saltillo. CORTESÍA

Cuadrillas de ‘Aquí Vamos’ mejoran las principales vialidades

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de Saltillo, como parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial del municipio.

Este viernes, el personal municipal intervino diversos tramos de la avenida Presidente Cárdenas, entre las calles Miguel Hidalgo y Prolongación Francisco de Urdiñola, donde se reparó la carpeta asfáltica.

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Los trabajos también se extendieron a vialidades de la colonia Los Ramones y a la calle Fermín Espinoza Armillita, que comunica con el fraccionamiento Residencial Plazas, entre otros puntos de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por las calles de la capital coahuilense. Las acciones se realizan con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De manera paralela, el Gobierno Municipal lleva a cabo trabajos de reforestación mediante el programa “Bosques Urbanos Lineales”, con la plantación de árboles de la especie encino siempre verde en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio.

$!Los trabajos de rehabilitación también se extendieron a vialidades en distintos sectores.
Los trabajos de rehabilitación también se extendieron a vialidades en distintos sectores. CORTESÍA

La intervención comprende el tramo ubicado entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Los Pastores, como parte de las acciones de reforestación en las principales vialidades de Saltillo.

Asimismo, se realizaron trabajos de desazolve en la rejilla pluvial situada en la lateral de Paseo de la Reforma, a un costado del distribuidor vial El Sarape, con el propósito de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura de drenaje pluvial.

Las labores forman parte de las acciones municipales de mantenimiento vial, reforestación y conservación de la infraestructura urbana.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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