Miles de mujeres marcharon en La Laguna durante el 8M para exigir justicia y seguridad
Mujeres marcharon desde Lerdo hasta Torreón durante la movilización del 8M para exigir justicia por víctimas de feminicidio, denunciar casos de violencia y demandar mayor seguridad para las mujeres en la región Laguna
TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles de la región Laguna para participar en la marcha del 8M, una movilización que recorrió distintos puntos de Lerdo y Torreón con el objetivo de exigir justicia, seguridad y el fin de la violencia de género.
El contingente inició su recorrido en el municipio de Lerdo, Durango, donde tomaron el bulevar Miguel Alemán rumbo a Torreón.
Durante el trayecto, el grupo fue abanderado por elementos de seguridad y agentes de Tránsito y Vialidad para resguardar la circulación y evitar incidentes.
A lo largo de la movilización, miles de mujeres avanzaron con pancartas, consignas y pañuelos morados y verdes, símbolos del movimiento feminista.
Algunas participantes realizaron pintas en distintos puntos del trayecto para visibilizar la exigencia de justicia por casos de violencia contra las mujeres.
En el recorrido también se instaló un “tendedero de denuncias”, donde las manifestantes colocaron hojas con nombres y señalamientos contra presuntos agresores y violentadores, una práctica utilizada en las marchas feministas para visibilizar casos de acoso y abuso que, señalan, muchas veces quedan sin denuncia formal.
Mientras el contingente avanzaba hacia Torreón, autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo de seguridad en diferentes puntos de la ciudad.
En las inmediaciones de la Presidencia Municipal fueron colocadas vallas metálicas y se mantuvo presencia policiaca para resguardar el inmueble.
Finalmente, el contingente llegó a Plaza Mayor de Torreón, donde, hasta el momento del arribo, la movilización se mantuvo sin incidentes mayores.
Ahí, las participantes continuaron con consignas y actividades para recordar a víctimas de feminicidio y violencia de género.
La marcha del 8M en La Laguna se suma a las movilizaciones realizadas en distintas ciudades del país, donde mujeres salieron a las calles para exigir igualdad, justicia y una vida libre de violencia.