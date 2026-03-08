Miles de mujeres marcharon en La Laguna durante el 8M para exigir justicia y seguridad

Torreón
/ 8 marzo 2026
    Miles de mujeres marcharon en La Laguna durante el 8M para exigir justicia y seguridad
    Durante el recorrido, manifestantes portaron pancartas y pañuelos morados y verdes para exigir justicia y el fin de la violencia de género. SANDRA GÓMEZ

Mujeres marcharon desde Lerdo hasta Torreón durante la movilización del 8M para exigir justicia por víctimas de feminicidio, denunciar casos de violencia y demandar mayor seguridad para las mujeres en la región Laguna

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles de la región Laguna para participar en la marcha del 8M, una movilización que recorrió distintos puntos de Lerdo y Torreón con el objetivo de exigir justicia, seguridad y el fin de la violencia de género.

El contingente inició su recorrido en el municipio de Lerdo, Durango, donde tomaron el bulevar Miguel Alemán rumbo a Torreón.

Durante el trayecto, el grupo fue abanderado por elementos de seguridad y agentes de Tránsito y Vialidad para resguardar la circulación y evitar incidentes.

$!En el trayecto se instaló un “tendedero de denuncias” donde se exhibieron nombres y testimonios sobre presuntos agresores, así como de imágenes de víctimas de feminicidio.
En el trayecto se instaló un “tendedero de denuncias” donde se exhibieron nombres y testimonios sobre presuntos agresores, así como de imágenes de víctimas de feminicidio. SANDRA GÓMEZ

A lo largo de la movilización, miles de mujeres avanzaron con pancartas, consignas y pañuelos morados y verdes, símbolos del movimiento feminista.

Algunas participantes realizaron pintas en distintos puntos del trayecto para visibilizar la exigencia de justicia por casos de violencia contra las mujeres.

En el recorrido también se instaló un “tendedero de denuncias”, donde las manifestantes colocaron hojas con nombres y señalamientos contra presuntos agresores y violentadores, una práctica utilizada en las marchas feministas para visibilizar casos de acoso y abuso que, señalan, muchas veces quedan sin denuncia formal.

Mientras el contingente avanzaba hacia Torreón, autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo de seguridad en diferentes puntos de la ciudad.

$!Autoridades desplegaron un operativo de seguridad y colocaron vallas metálicas en la Presidencia Municipal de Torreón ante la llegada del contingente.
Autoridades desplegaron un operativo de seguridad y colocaron vallas metálicas en la Presidencia Municipal de Torreón ante la llegada del contingente. SANDRA GÓMEZ

En las inmediaciones de la Presidencia Municipal fueron colocadas vallas metálicas y se mantuvo presencia policiaca para resguardar el inmueble.

Finalmente, el contingente llegó a Plaza Mayor de Torreón, donde, hasta el momento del arribo, la movilización se mantuvo sin incidentes mayores.

Ahí, las participantes continuaron con consignas y actividades para recordar a víctimas de feminicidio y violencia de género.

La marcha del 8M en La Laguna se suma a las movilizaciones realizadas en distintas ciudades del país, donde mujeres salieron a las calles para exigir igualdad, justicia y una vida libre de violencia.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

