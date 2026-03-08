Miles de mujeres marcharon en La Laguna durante el 8M para exigir justicia y seguridad

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles de la región Laguna para participar en la marcha del 8M, una movilización que recorrió distintos puntos de Lerdo y Torreón con el objetivo de exigir justicia, seguridad y el fin de la violencia de género.

El contingente inició su recorrido en el municipio de Lerdo, Durango, donde tomaron el bulevar Miguel Alemán rumbo a Torreón.

Durante el trayecto, el grupo fue abanderado por elementos de seguridad y agentes de Tránsito y Vialidad para resguardar la circulación y evitar incidentes.