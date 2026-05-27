Reportan desabasto de gasolina Magna en Saltillo durante mayo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reportan desabasto de gasolina Magna en Saltillo durante mayo
    Automovilistas de Saltillo han tenido que recorrer varias estaciones de servicio ante los periodos de desabasto de gasolina Magna registrados durante mayo en la capital coahuilense. OMAR SAUCEDO

La falta de combustible se ha registrado en distintos sectores de la ciudad, mientras empresarios gasolineros atribuyen la situación a retrasos en el suministro de Pemex por alta demanda nacional

Durante el mes de mayo, diversas gasolineras de Saltillo han registrado periodos de desabasto de gasolina Magna, situación que ha obligado a automovilistas a recorrer distintos puntos de la ciudad en busca de combustible o, en algunos casos, cargar gasolina Premium, cuyo precio alcanza hasta los 30 pesos por litro.

La situación se ha presentado en distintos sectores de la capital coahuilense y no es exclusiva de la región Sureste del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tendra-prep-coahuila-13-difusores-oficiales-para-eleccion-del-7-de-junio-AD20986886

De acuerdo con información publicada por El Financiero, en las últimas semanas se han reportado problemas de abasto en al menos 11 entidades del país, entre ellas Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, aunque con distintos niveles de severidad y duración.

Entre los factores señalados a nivel nacional se encuentra la combinación de precios controlados en el mercado interno y el aumento en los costos internacionales de importación derivado de la crisis en Medio Oriente.

Sin embargo, el empresario gasolinero de la región, Miguel Dainitín, afirmó que en Saltillo el problema no está relacionado con una preferencia de los consumidores por evitar la gasolina Premium debido a su precio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/suspenden-clases-por-dos-dias-tras-muerte-de-menor-continuan-investigaciones-en-kinder-de-monclova-BN20961264

Actualmente, la gasolina Magna se mantiene entre 23.49 y 24.99 pesos por litro en la ciudad tras el tope impulsado por el Gobierno federal, mientras que la Premium ronda los 30 pesos.

Dainitín explicó que el desabasto se originó por un retraso en el suministro derivado de la alta demanda que registró Pemex en distintas partes del país.

“Hubo un retraso en el abasto derivado de una alta demanda; sin embargo, ya está todo regularizado”, señaló.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desabasto
Gasolina

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Salvavidas para Rocha Moya

Salvavidas para Rocha Moya
true

Andy se fue muy oportunamente
true

POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García, ¿destinado al fracaso? Advierten inconstitucionalidad

La zona del percance fue acordonada por autoridades federales mientras agentes investigadores realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para esclarecer los hechos.

Muere joven de 24 años tras aparatosa volcadura en la Saltillo-Torreón

A nivel nacional la población en situación de desempleo fue de 1 millón 560 mil 697 personas.

Mantiene Coahuila la menor tasa de informalidad laboral
Sumarse a la euforia de la Copa del Mundo con publicidad no autorizada puede costar la quiebra de tu negocio.

Cuidado con la fiebre futbolera: La multa millonaria que podrías pagar por usar marcas de la FIFA sin permiso
El este del Congo roza los 1,000 casos sospechosos y más de 200 muertes; los equipos de respuesta enfrentan graves dificultades debido a la falta de equipo médico, la desconfianza de la población y los ataques de grupos armados.

Uganda cierra su frontera con el Congo ante aumento de casos de ébola
Un instructor militar ucraniano con un dron interceptor Bullet; este dron tiene la capacidad de contrarrestar drones de ataque rusos e iraníes tipo Shahed y se ha convertido en un objetivo muy codiciado por los países del Golfo.

Las guerras en Ucrania e Irán son más parecidas de lo que crees