Reportan desabasto de gasolina Magna en Saltillo durante mayo

Durante el mes de mayo, diversas gasolineras de Saltillo han registrado periodos de desabasto de gasolina Magna, situación que ha obligado a automovilistas a recorrer distintos puntos de la ciudad en busca de combustible o, en algunos casos, cargar gasolina Premium, cuyo precio alcanza hasta los 30 pesos por litro. La situación se ha presentado en distintos sectores de la capital coahuilense y no es exclusiva de la región Sureste del estado.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, en las últimas semanas se han reportado problemas de abasto en al menos 11 entidades del país, entre ellas Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, aunque con distintos niveles de severidad y duración. Entre los factores señalados a nivel nacional se encuentra la combinación de precios controlados en el mercado interno y el aumento en los costos internacionales de importación derivado de la crisis en Medio Oriente. Sin embargo, el empresario gasolinero de la región, Miguel Dainitín, afirmó que en Saltillo el problema no está relacionado con una preferencia de los consumidores por evitar la gasolina Premium debido a su precio.

Actualmente, la gasolina Magna se mantiene entre 23.49 y 24.99 pesos por litro en la ciudad tras el tope impulsado por el Gobierno federal, mientras que la Premium ronda los 30 pesos. Dainitín explicó que el desabasto se originó por un retraso en el suministro derivado de la alta demanda que registró Pemex en distintas partes del país. “Hubo un retraso en el abasto derivado de una alta demanda; sin embargo, ya está todo regularizado”, señaló.

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